ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — поджигать мусорные баки в парке

Охранник остановил проезжавший через Врхлицкие сады патруль пражской полиции и сообщил, что только что потушил горящий мусорный бак. По его словам, поджигатели уже убежали. Далее полицейские обнаружили в парке еще один горящий мусорный бак. Они потушили его водой и попросили охранника помочь установить личности возможных преступников через камеры наблюдения. В итоге был задержан 23-летний мужчина.
«16-летняя подруга добавила, что пыталась отговорить его от преступления, но, по ее словам, он был силен и вдобавок пьян, также его подбадривали друзья», — рассказали в полиции. Молодой человек признался полицейским, что делает это не впервые, после чего был задержан.
Источник: prazska.drbna.cz
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