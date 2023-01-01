Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — пожигать мусорники в парке

ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — пожигать мусорники в парке

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
16:40
156
Пьяный молодой человек поджигал мусорные баки в районе главного железнодорожного вокзала Праги и снимал все на мобильный телефон. Но любое развлечение рано или поздно заканчивается.

ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — пожигать мусорники в парке

Охранник остановил проезжавший через Врхлицкие сады патруль пражской полиции и пожаловался, что только что потушил горящий мусорный бак. По его словам, те, кто это сделал, уже убежали. Далее полицейские обнаружили в парке еще один горящий мусорный бак, который потушили водой и попросили помочь охранника установить личности возможных преступников через камеры наблюдения. По итогу был задержан 23-летний мужчина.

«Его 16-летняя подруга добавила, что пыталась отговорить его от преступления, но, по ее словам, он был силен, вдобавок пьян, а также его подбадривали друзья», — добавила пресс-секретарь полиции. Молодой человек признался прибывшим на место происшествия полицейским, что делает это не впервые, после чего был задержан.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 



читайте по теме
Assets
20 марта
18:03
120
Общество
«Самое страшное — запах». Женщина из Праги превратила жизнь соседей в кошмар
Assets
20 марта
17:08
288
Общество
В реке Влтава нашли труп — будет вскрытие
Assets
20 марта
15:27
1242
Общество
Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?
Assets
20 марта
13:38
96027
Авто
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
Последние новости:
Assets
20 марта
18:03
120
Общество
«Самое страшное — запах». Женщина из Праги превратила жизнь соседей в кошмар
Assets
20 марта
17:08
288
Общество
В реке Влтава нашли труп — будет вскрытие
Assets
20 марта
15:27
1242
Общество
Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?
Assets
20 марта
13:23
522
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
20 марта
12:41
1190
Экономика
План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз
Assets
20 марта
12:30
759
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?
Assets
20 марта
09:14
1733
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся
Assets
19 марта
20:16
1356
Общество
Шимпанзе в чешском зоопарке выломали дверь и убежали
Assets
19 марта
09:50
1409
Общество
Чешский доброволец на Донбассе тяжело ранен
Assets
18 марта
20:34
1593
Общество
ФОТО: семь домов сгорели в историческом центре города Банска-Штявница. Ущерб невообразим


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес