20 градусов тепла в Чехии и не только. Весна в Европе не даст расслабиться

Наступил день весеннего равноденствия и, пользуясь случаем, метеорологи выпустили прогноз погоды для Европы, который больше напоминает американские горки.

В некоторых странах еще задерживается зима, в то время как в других скоро начнутся грозы и даже наводнения. В конце сезона, по мнению экспертов, Германия, Польша и соседние страны будут особенно подвержены сильным погодным колебаниям.

Только-только наступило весеннее равноденствие, как международная команда метеорологов из AccuWeather уже пытается предсказать, как пройдет весенняя пора в Европе.

На севере континента зимняя погода еще какое-то время продлится — тепла местным жителям еще придется немного подождать. Однако метеорологи говорят, что в начале весны погода станет менее суровой.

На Британском архипелаге они прогнозируют более значительное потепление в апреле, но переход может оказаться не таким уж плавным и постепенным. «В Великобритании и Ирландии температура может скакать, как на американских горках, до конца апреля, но в итоге может приблизиться к средним долгосрочным значениям», — говорит старший метеоролог AccuWeather Тайлер Ройс.

Грозы и наводнения

В то время как Британскому архипелагу угрожает засуха, на юге и юго-западе Европы в начале весны пройдут наиболее интенсивные грозы. Сильные дожди также ожидаются на юго-востоке континента. Для Италии и Балкан весной существует риск наводнений.

«Учитывая, насколько теплое Средиземное море, влажность и штормы могут привести к повышению вероятности наводнений. Особенно это касается западных Апеннин и Динарских гор», — предупреждает Ройс.

Влажность и штормовой характер погоды в первой половине весны могут повысить риск других неблагоприятных явлений, таких как град и шквальные ветры в Италии.

Позже, с наступлением весны и более теплых температур, такая нестабильная погода переместится в зону между Францией и Польшей. Метеорологи указывают, в частности, на Германию и Польшу. Эти две страны столкнутся с высоким риском перепадов погоды этой весной. Соседние районы к северу и востоку от Альп, к которым относится и Чешская Республика, также будут подвержены риску сильнейших колебаний.

Наступление жары

В западных районах Пиренейского полуострова начало весны также будет бурным. Но позже в регионе станет суше и более жарко, предупреждает метеоролог Алан Репперт. В Юго-Восточной Европе также вероятна очень теплая весна, температура значительно повысится, особенно в мае и начале июня.

Это относится к регионам от Рима в Италии до Бухареста в Румынии, где температуры, типичные для конца апреля, были высокими уже в середине марта. Метеорологи ожидают, что эта тенденция сохранится и летом, а иногда будут наблюдаться грозы.

Что касается Чешской Республики, то сейчас весна отмечается более высокой температурой, чем обычно, — например, на этой неделе она достигнет 20 градусов по Цельсию. В апреле нас ждет типичная переменчивая погода, а в мае в самом разгаре будет сезон гроз.

Источник: tn.nova.cz

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