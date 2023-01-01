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ВИДЕО: Выходцы из бывшего СССР жестоко избили мужчину на улице в Праге. Спецназ разбил им Mercedes

ВИДЕО: Выходцы из бывшего СССР жестоко избили мужчину на улице в Праге. Спецназ разбил им Mercedes

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
21 марта
15:33
1312
Спецназ задержал двух агрессивных злоумышленников, которые в начале марта напали на мужчину на улице в Праге, нанесли ему ножевые ранения и скрылись. Как это было, смотрите в видео.

ВИДЕО: Выходцы из бывшего СССР жестоко избили мужчину на улице в Праге. Спецназ разбил им Mercedes

По данным полиции, нападение произошло 5 марта на улице Řehořova, где двое мужчин после ссоры избили 42-летнего потерпевшего, нанеся ему серьезные ножевые ранения в разных частях тела.

Делом занялись сотрудники уголовного розыска, которые изъяли улики и записи камер видеонаблюдения. Расследование привело их к двум подозреваемым, которые были арестованы через четыре дня после преступления.

«Поскольку существовали обоснованные опасения, что мужчины вооружены и могут оказать сопротивление во время задержания, криминалисты использовали оперативную группу», — сказал представитель полиции Ян Рыбански.

Обоим были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а одному из них — в нанесении тяжких телесных повреждений. Последний сейчас находится под стражей. Информационное агентство Aktu.cz сообщило, что все они являются выходцами из бывшего СССР. Полиция ищет свидетелей нападения, которых просят звонить по телефону 158.

 

Источник: novinky.cz

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