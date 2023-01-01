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Начальника полиции отстранили от службы. Его подозревают в кражах из магазина ИКЕА

Начальника полиции отстранили от службы. Его подозревают в кражах из магазина ИКЕА

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 марта
19:49
598
Пока неизвестно, рассматривает ли служба внутренней безопасности полицейского в качестве основного преступника или он мог быть участником более крупной преступной группы.

Начальника полиции отстранили от службы. Его подозревают в кражах из магазина ИКЕА

Дело бывшего начальника райотдела Нове-Место Либора Г. расследует Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS). Его подозревают в краже товаров из магазина IKEA. Затем товары предлагались на онлайн-базарах. «Да, я могу подтвердить, что GIBS участвует в таких разбирательствах. Больше информации пока предоставить невозможно», — заявила пресс-секретарь инспекции Ивана Нгюенова.

Сотрудник Либор Г. первоначально отрицал принудительную отставку. «Нет, это какая-то ошибка. Я нормально функционирую», — заявил он. На вопрос, не расследует ли инспекция дело о кражах в ИКЕА, он ответил: «Я ничего не делал, оставьте меня в покое».

Однако пражская полиция подтвердила, что начальник отдела Нове Место фактически был отстранен от работы из-за этого дела.

Это означает, что полицейский не имеет права ходить на работу и получает только половину своей зарплаты. И это или до принятия решения по делу или до возможной отмены уголовного преследования либо до вынесения окончательного приговора.

Пока неизвестно, рассматривает ли служба внутренней безопасности полицейского в качестве основного преступника или он мог быть участником более крупной преступной группы. 

Пресс-секретарь шведской мебельной сети Барбора Поспишилова не опровергла информацию о деле. «Наше руководство просит вас обратиться в полицию», — только и сказала она.

Либор Г. работает в полиции с 2005 года, начинал с патрульных, постепенно прошел путь до начальника отдела, где в подчинении было несколько десятков человек. Имеет звание старшего лейтенанта.

Источник: seznamzpravy.cz

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