Сколько замков в Чехии принадлежит россиянам?

«Город продавал его с большой славой, рассказывая с большой помпой, какие инвестиции будут здесь сделаны и какой туризм здесь будет», — говорит член городского совета о замке Противин.

Финансово-аналитическое управление проводит расследование происхождения денег, вложенных российскими предпринимателями в десятки исторических зданий в Чехии. В их числе замок Груба-Скала, контролируемый бизнесменом, который имеет связи с олигархами, попавшими под санкции. По данным Чешского телевидения, расследование также касается барочного замка в Противин.

Южночешский замок Противин два года назад должен был купить малазийский султан Мухаммад V. Келантанский. Королевский фонд планировал вложить до полумиллиарда крон в масштабный ремонт замка к этому году.

Однако сейчас замок не отремонтирован и находится под контролем манчестерской фирмы, возглавляемой российским бизнесменом Хасаном Кучаковым. «Замок не принадлежит городу, у него есть частный владелец, вероятно, с российским капиталом», — сказал член городского совета Милан Мраз. По данным iDnes.cz, муниципалитет продал соседний исторический объект дочерней компании владельца замка. Однако до сих пор никаких ремонтных работ там не проводилось.

По словам мэра Противина Яромира Главача (ODS), у города нет точной информации о владельцах. Во время съемок репортажа все двери здания были закрыты. По словам местных жителей, здание охраняется сторожем, который отказался открыть помещение.

«Город продавал его с большой славой, объявляя с большой помпой, какие инвестиции будут здесь сделаны и какой туризм здесь будет», — вспоминает советник Мраз. Однако спустя несколько лет после объявленных инвестиций в коммерческом регистре можно найти только директора компании Хасана Кучакова и заместителя владельца замка Веру Надьову. Однако она отрицает этот факт.

«Ни я, ни господин Кучаков никогда не входили и не входят в структуру собственности этих компаний, а господин Кучаков почти снят со своей должности», — сказала Найгова в интервью ČT.

До 30 замков связаны с Россией

Чешские власти также проводят расследование в отношении владельцев замка Груба-Скала. Его совладельцем является российский бизнесмен, который связан с олигархами, делающими деньги на российской оружейной промышленности. Его компания купила замок за 70 миллионов крон.

Радек Зукал, владелец недвижимости и управляющий директор Tenmar 95, отказался комментировать происхождение денег.

По данным аналитиков, люди, связанные с олигархами, владеют примерно 30 замками в Чехии. Другие чешские замки по-прежнему предлагаются покупателям на российских сайтах, сообщает Чешское телевидение. На основании нового закона о санкциях, утвержденного в прошлом году, Министерство иностранных дел сейчас составляет собственный национальный санкционный список. Первые имена должны стать известны в течение двух месяцев.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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