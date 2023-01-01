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Чешские СМИ: в больницах США буйствует смертельный Candida auris. Скорость заражения пугает

Чешские СМИ: в больницах США буйствует смертельный Candida auris. Скорость заражения пугает

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
22 марта
13:05
1320
Центр по контролю заболеваний США (CDC) предупредил, что потенциально смертельно опасный Candida auris распространяется по американским больницам с угрожающей скоростью. Эта грибковая инфекция поражает людей с ослабленным здоровьем. После того как она закрепится в организме и вызовет воспаление, она убивает человека как минимум в трети случаев.

Чешские СМИ: в больницах США буйствует смертельный Candida auris. Скорость заражения пугает

«Рост числа новых случаев в последние годы вызывает у нас беспокойство. Мы наблюдаем распространение не только в районах, где инфекции уже встречались, но и в совершенно новых областях. Как только грибок попадает в организм и провоцирует воспаление, он убивает хозяина в трети и иногда даже половине случаев», — заявила главный врач CDC Меган Лайман.

Представители здравоохранения США отслеживают заболеваемость Candida auris в больницах с 2016 года. Однако только в последние годы беспокойство стало расти. В период с 2019 по 2020 год они зафиксировали 756 случаев, что на 59% больше, чем в прошлом году, а через год их было уже 1 471 — еще один скачок, сразу на 95%.

По данным CDC, тревогу вызывает не только количество преимущественно хронически больных людей, которых грибок заражает и у которых вызывает осложнения, но и количество носителей, которых грибок использует как переносчиков, то есть «колонизирует». Это означает, что он поселяется в их организме, не вызывая никаких осложнений, а люди могут неосознанно распространять инфекцию дальше.

К 2020 году число носителей грибка увеличилось на 21%, а год спустя — еще на 209% и в общей сложности составило 4 040 человек, которые об этом даже не подозревали.

Впервые Candida auris была обнаружена в 2009 году в Японии. С тех пор она распространилась почти по всему миру, включая Европу. Проблема в том, что Candida auris устойчива к противогрибковым и другим препаратам. Кроме того, ее трудно обнаружить. Но это не значит, что врачи совершенно беспомощны: обычно для лечения они используют комбинации из нескольких препаратов.

Candida auris может передаваться от человека к человеку (она также может распространяться от человека, на котором она не прижилась) или при контакте с зараженными предметами. Симптомы инфекции могут быть неспецифическими, но включают, например, воспаление в горле, ухе, мочевыводящих путях. В тяжелых случаях грибок может вызвать у больного сепсис.

 

Источник: novinky.cz


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