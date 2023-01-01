Чем закончился изматывающий суд между Чешскими железными дорогами и Škoda

Чешские железные дороги хотели опротестовать то, что они заплатили 1,2 млрд чешских крон машиностроительной компании Škoda Transportation за локомотивы.

Национальный перевозчик заказал у Škoda 20 локомотивов на сумму около 2,5 млрд. чешских крон. Локомотивы должны были передать еще в 2009 году, но первые из них были получены только в 2013 году и без части разрешения на эксплуатацию за рубежом. Škoda оправдывала несвоевременную поставку изменением правил при разработке локомотивов и обратилась в арбитражный суд с требованием доплаты покупной цены.

Железные дороги, в свою очередь, потребовали штраф в миллиард долларов за несвоевременную поставку. В 2015 году арбитраж присудил Чешским железным дорогам доплатить Škodě Transportation за локомотивы 1,2 млрд чешских крон. Железные дороги не признали решение арбитража и пытались его отменить.

Во вторник Верховный суд в Праге отклонил все возражения ЧЖД, включая обвинение в предвзятости одного из судей.

Источник: idnes.cz

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