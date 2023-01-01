Чешские компании уже начинают бизнес в Украине

​«Сейчас в любом случае нет крупных инвестиционных проектов. Делаются небольшие, пилотные. Крупные инвестиции начнут поступать в Украину, как только прекратится война», — говорит Томаш Копецны, чешский уполномоченный по вопросам восстановления Украины.

Чешские компании могут начать работать в Украине в сфере восстановления энергетических сетей, реконструкции домов, транспорта и очистки воды, рассказал изданию Právo Томаш Копецны, уполномоченный по вопросам восстановления Украины. Однако самой большой возможностью остается производство оружия.

– В Украине вы обсуждали участие чешских компаний в восстановлении страны. С чем вы вернулись?

– Мы подготовили несколько конкретных программ с компаниями, которые занимаются транспортом, здравоохранением, энергетикой, очисткой воды, социальной инфраструктурой и альтернативным жильем. Мы продолжаем оказывать чрезвычайно ценную и уникальную военную помощь. Мы открыли большую тему восстановления страны.

В контексте «быстрого» восстановления речь идет о нескольких миллиардах евро, которые могут инвестировать страны и компании со всего мира уже в этом году. Оценки Всемирного банка и других организаций исчисляются сотнями миллиардов евро.

– Какая сфера наиболее перспективна для чешских компаний?

– Самая большая «дыра» все еще в вооружениях. Затем нужны энергетические системы, особенно перед следующей зимой. Им нужно децентрализовать энергосистему, чтобы подготовиться к новой волне атак.

Затем им нужно укрепить медицинскую систему. Я посетил два госпиталя во Львове и Киеве. Через них проходят тысячи и тысячи раненых солдат. Им нужна помощь со всем, с посттравматическим стрессовым расстройством, им не хватает протезов, им нужно создать банк кожи. На этом мы фокусируемся в чешских клиниках. Мы начинаем посылать туда врачей.

– Влияет ли война в Украине на инновации в чешской оружейной промышленности?

– Определенно. Компании заняты на несколько лет вперед. Они могут инвестировать в исследования и разработки, могут менять свой портфель технологий. Они нанимают новых сотрудников сотнями. С технологической точки зрения это невероятно полезный опыт для оружейной промышленности и чешской армии.

– Есть ли интерес к участию в восстановлении Украины?

– Да. Моя главная задача — собрать воедино три составляющие помощи, чтобы проекты были успешными. Во-первых, надо выяснить, в чем именно нуждаются украинцы. Каковы технические стандарты для установок по очистке воды и воздуха, как именно должны выглядеть метро, трамваи, поезда... Затем спрос должен быть сопоставлен с чешским предложением.

Третья составляющая — это финансирование. Будет ли это финансироваться из украинского бюджета? Или это будет что-то меньшее, что мы оплатим из помощи на развитие? Или это будет финансироваться через международные финансовые институты? Я обсуждаю это с партнерами.

– Петр Крогман, предприниматель, ведет сельскохозяйственный бизнес в Украине. Он критикует чешское правительство за медлительность. Он считает, что компании, которые хотят добиться успеха, должны не ждать помощи от чешского правительства, а начинать прямо сейчас.

– Я согласен. Господин Крогман прав, когда говорит, что чешскому правительству не хватает системы страхования и системы экспортного финансирования проектов на коммерческой основе. Господин Крогман также посетил вместе со мной Львов и Киев.

– А собирается ли правительство помогать чешскому бизнесу? Многие предприниматели могут опасаться за свои инвестиции из-за войны. Например, компания Zetor хотела бы построить завод в стране...

– Я знаю об этом. Мы бы хотели создать программу в Корпорации экспортных гарантий и страхования (EGAP) и Чешском экспортном банке, чтобы чешские компании имели страховку. Это то, что уже делают страховые компании за рубежом, в Великобритании и Германии. В настоящее время мы ждем нового руководства EGAP. Когда придет новый генеральный директор, мы начнем предпринимать практические шаги.

– Как вы думаете, когда это произойдет?

– Я думаю, через несколько месяцев.

– Не слишком ли это поздно?

– Нет. Сейчас в любом случае нет крупных инвестиционных проектов. Делаются небольшие, пилотные, которые можно финансировать из других источников. Крупные инвестиции начнут поступать в Украину, как только прекратится война.

Тогда все будет происходить быстро. Поэтому сейчас необходимо подготовить проектную и программную документацию.

– Значит, проекты начнутся, как только закончится война? Не раньше?

– Большие проекты, такие как тракторный завод или строительство новой электросети, не будут реализованы до этого времени. Только мелкие. Если, например, подстанция или часть электростанции разрушена и ее нужно быстро заменить.

– В Украине уже начали восстанавливать разрушенные дома. Будут ли участвовать чешские строители?

– Определенно. Эта работа уже ведется. Это один из приоритетов украинского правительства. Многое можно сделать уже сегодня. Можно подавать заявки на участие в тендерах. В Украине много чешских компаний.

Мы посетили компанию Škoda Transportation в Днепре, у которой там есть центр разработки. Она растет очень быстро, каждый год нанимает новых сотрудников на инженерные должности. Она выполняет проекты для Škoda по всей Европе.

Источник: novinky.cz

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