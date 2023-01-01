Мало денег и не знают историю. Туристы-чехи возмущены, почему их не пускают в Мексику

​Мексика за последние месяцы не пустила в страну десятки чехов. Чтобы попасть в Мексику, турист должен продемонстрировать «базовые знания о достопримечательностях или местах, которые он собирается посетить», но не только это.

Мексиканские власти за последние месяцы отказались впустить в страну десятки чешских туристов. Об этом заявила 22 марта консул Чехии в Мексике Зденька Шуброва. По ее словам, эта проблема также затрагивает туристов из других европейских и латиноамериканских стран. Власти задерживают туристов на несколько часов или дней после их прибытия в страну. Мексиканская полиция утверждает, что она лишь обеспечивает соблюдение действующих законов. Посольство Чехии выразило протест против действий мексиканских властей.

По словам Шубровой, с начала пандемии ковид-19 мексиканские власти ужесточили контроль за иностранцами, путешествующими в страну, особенно в аэропортах столицы и Канкуна, куда многие туристы направляются в поисках моря и памятников цивилизации майя.

"Ситуация, которая попеременно то улучшается, то ухудшается в отдельных аэропортах, особенно серьезна в Канкуне примерно с осени 2022 года", - сообщили в чешском консульстве. "Это примерно 30 случаев, которые касаются чешских туристов", - добавила она. Однако, по ее словам, эта цифра может быть неточной, поскольку мексиканские власти часто не информируют посольства о своем решении не пускать кого-либо в страну.

Согласно последним данным за январь-октябрь прошлого года, о которых сообщило издание Animal Politico, 37 000 пассажирам было отказано во въезде в столичном аэропорту и 29 000 — в Канкуне (почти столько же, сколько за весь 2021 год). Мексика уже много лет сталкивается с сильным миграционным давлением, когда мигранты стремятся попасть в Соединенные Штаты.

Шуброва сказала, что Мексика имеет исключительное право решать, кого пускать на свою территорию. В других странах ЕС также наблюдались случаи, когда власти запрещали иностранным туристам въезд на территорию Мексики. Болгария, например, официально попросила Мексику объяснить действия властей в конце января, когда полиция в Канкуне отказала во въезде десяткам туристов из этой европейской страны. Туристы, прибывшие в рамках тура, также столкнулись с проблемами при въезде в страну.

Посольство Чехии направило устный протест в МИД Мексики в связи с действиями властей.

"Что мы считаем проблематичным и что мы обсуждали с мексиканской стороной в течение многих месяцев, вместе с другими странами ЕС и делегацией ЕС в Мексике, так это то, как обращаются с данными гражданами ЕС во время процесса", - сказала Шуброва. По ее словам, это обычная практика, когда полиция конфискует личные вещи туристов, которым запрещен въезд на территорию Мексики, включая документы и лекарства, и не позволяет им связаться с консульством или родственниками. Задержание может длиться несколько дней.

"Все консульства имеют одинаковый опыт общения с иностранной полицией аэропорта - если они пытаются связаться с ними по телефону, звонок не принимается или немедленно прерывается соответствующим мексиканским агентом", - сказала Шуброва.

Мексиканская внешняя полиция сообщила иностранным посольствам, что они лишь более строго следят за соблюдением действующего законодательства. Во время проверки турист должен доказать цель своей поездки и наличие у него достаточных средств.

Поэтому посольство Чехии рекомендует людям, планирующим поездку в Мексику, иметь наготове документы на испанском языке. К ним относятся, например, бронь на проживание, бронь автомобиля, если предполагается трансфер, подтверждение наличия финансовых средств или, в случае деловой поездки, письмо-приглашение от местной компании. Турист также должен быть в состоянии продемонстрировать "базовые знания о достопримечательностях или местах, которые он собирается посетить".

Рекомендации для тех, кто планирует лететь в Мексику Посольство Чехии опубликовало на своем сайте.

Источник: novinky.cz

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