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Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег

Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 марта
13:30
820
Прогноз Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег

Днем в субботу температура еще будет весенняя — до 15 градусов тепла, но к началу следующей недели не поднимается выше 10 градусов. На следующей неделе снег может выпасть на всех высокогорных участках, а ночные заморозки могут нанести вред цветущим фруктовым деревьям. 

 

В пятницу будет облачно, а в течение дня метеорологи ожидают в большинстве области временами дождь или ливень. Ночные температуры опустятся до 8-12 градусов, а дневные будут колебаться от 15 до 19 градусов, на западе — около 14 градусов.

В субботу нас ждет переменная облачность. В течение дня на большей части территории пройдут дожди, а на высоте более 900 метров выпадет снег. От 5 до 9 градусов стоит ожидать ночью, от 11 до 15 градусов — днем, но на западе будет всего около 9 градусов.

В воскресенье метеорологи ожидают подобную погоду с облачностью, дождями и снегом в горах. Ночью температура опустится до 3-7 градусов. Дневные максимальные температуры поднимутся до 9-13 градусов, а на юго-востоке до 16 градусов.

На следующей неделе дневные температуры не превысят 10 градусов тепла, ожидается и выпадение снега. 

«К этому добавится северо-западный ветер, местами порывистый до 70 км/ч. Ожидается, что ветреный характер погоды сохранится как минимум до середины следующей недели. Ночью температура будет опускаться до 0 и даже минус 5 градусов, что может нанести вред уже зацветающим фруктовым деревьям», — предупредили сегодня метеорологи в Facebook.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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