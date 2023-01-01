Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег

Днем в субботу температура еще будет весенняя — до 15 градусов тепла, но к началу следующей недели не поднимается выше 10 градусов. На следующей неделе снег может выпасть на всех высокогорных участках, а ночные заморозки могут нанести вред цветущим фруктовым деревьям.
В пятницу будет облачно, а в течение дня метеорологи ожидают в большинстве области временами дождь или ливень. Ночные температуры опустятся до 8-12 градусов, а дневные будут колебаться от 15 до 19 градусов, на западе — около 14 градусов.
В субботу нас ждет переменная облачность. В течение дня на большей части территории пройдут дожди, а на высоте более 900 метров выпадет снег. От 5 до 9 градусов стоит ожидать ночью, от 11 до 15 градусов — днем, но на западе будет всего около 9 градусов.
В воскресенье метеорологи ожидают подобную погоду с облачностью, дождями и снегом в горах. Ночью температура опустится до 3-7 градусов. Дневные максимальные температуры поднимутся до 9-13 градусов, а на юго-востоке до 16 градусов.
На следующей неделе дневные температуры не превысят 10 градусов тепла, ожидается и выпадение снега.
«К этому добавится северо-западный ветер, местами порывистый до 70 км/ч. Ожидается, что ветреный характер погоды сохранится как минимум до середины следующей недели. Ночью температура будет опускаться до 0 и даже минус 5 градусов, что может нанести вред уже зацветающим фруктовым деревьям», — предупредили сегодня метеорологи в Facebook.
Источник: ceskenoviny.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook