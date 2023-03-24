Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?

Даже опытные полицейские на линии экстренной помощи были удивлены сообщением, которое они получили утром 22 марта из района Бржецлава. Паломник из Азии, путешествующий по Европе, заявил о потере своего средства передвижения. Но это была не кража автомобиля — пропала его лошадь.

Мужчина из Китая находился в деревне Евишовице, когда потерял свою лошадь. «Он сказал, что они вместе путешествовали по Европе, а вечером 21 марта его четвероногий партнер, гулявший на берегу реки, пропал. По словам мужчины, в прошлом лошадь никогда не убегала», — сообщила 24 марта пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.

Полицейские из Микулова проинформировали муниципалитеты в районе и другие службы о поиске скрывшегося животного. Хозяин лошади ждал новостей о своем питомце более двадцати четырех часов. В итоге все закончилось хорошо. Сбежавшая от паломника лошадь была найдена в Австрии.

«Во время своего одиночного путешествия лошадь прибыла в австрийский город Лаа-ан-дер-Тайя. Через социальные сети местному жителю удалось связаться с владельцем, прошло совсем немного времени, прежде чем он воссоединился со своим другом-животным», — подытожила необычный случай пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook