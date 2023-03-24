Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?

Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 марта
13:17
225
Даже опытные полицейские на линии экстренной помощи были удивлены сообщением, которое они получили утром 22 марта из района Бржецлава. Паломник из Азии, путешествующий по Европе, заявил о потере своего средства передвижения. Но это была не кража автомобиля — пропала его лошадь.

Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?

Мужчина из Китая находился в деревне Евишовице, когда потерял свою лошадь. «Он сказал, что они вместе путешествовали по Европе, а вечером 21 марта его четвероногий партнер, гулявший на берегу реки, пропал. По словам мужчины, в прошлом лошадь никогда не убегала», — сообщила 24 марта пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.

Полицейские из Микулова проинформировали муниципалитеты в районе и другие службы о поиске скрывшегося животного. Хозяин лошади ждал новостей о своем питомце более двадцати четырех часов. В итоге все закончилось хорошо. Сбежавшая от паломника лошадь была найдена в Австрии.

«Во время своего одиночного путешествия лошадь прибыла в австрийский город Лаа-ан-дер-Тайя. Через социальные сети местному жителю удалось связаться с владельцем, прошло совсем немного времени, прежде чем он воссоединился со своим другом-животным», — подытожила необычный случай пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
24 марта
14:13
109
Здоровье
Больных чесоткой в Чехии все больше. Не подозревая, они заражают других
Assets
24 марта
12:07
425
Политика
Чешские СМИ: Лучше танк из музея, чем никакой. Путин выкручивается из последних сил
Assets
24 марта
10:51
447
Жизнь
«Холодно дома в Чехии — носите свитер!». Какая при этом будет экономия энергии?
Assets
24 марта
09:45
392
Рынок недвижимости
Ипотека в Чехии не подешевеет, 7 процентов — это норма, говорит банкир
Последние новости:
Assets
24 марта
12:07
425
Политика
Чешские СМИ: Лучше танк из музея, чем никакой. Путин выкручивается из последних сил
Assets
23 марта
20:25
3453
Экономика
Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам
Assets
23 марта
18:28
2246
Общество
Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны
Assets
23 марта
14:58
2068
Политика
Чешские СМИ: РФ грозит войной ЮАР, если там схватят Путина. Тяжелый выбор
Assets
23 марта
13:30
2359
Общество
Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег
Assets
23 марта
13:27
3956
Общество
Мало денег и не знают историю. Туристы-чехи возмущены, почему их не пускают в Мексику
Assets
23 марта
12:04
1078
Общество
ВИДЕО: Перевозил наркотики в нижнем белье, но пражская полиция по делам иностранцев все нашла
Assets
23 марта
11:30
884
Общество
Некоторым семьям Прага выделит по 3 000 крон на энергосбережение. Есть условия
Assets
23 марта
10:31
910
Общество
Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка
Assets
23 марта
09:49
1046
Экономика
Продукты питания должны подешеветь — обещает премьер Чехии


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес