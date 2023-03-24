Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?

Мужчина из Китая находился в деревне Евишовице, когда потерял свою лошадь. «Он сказал, что они вместе путешествовали по Европе, а вечером 21 марта его четвероногий партнер, гулявший на берегу реки, пропал. По словам мужчины, в прошлом лошадь никогда не убегала», — сообщила 24 марта пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.
Полицейские из Микулова проинформировали муниципалитеты в районе и другие службы о поиске скрывшегося животного. Хозяин лошади ждал новостей о своем питомце более двадцати четырех часов. В итоге все закончилось хорошо. Сбежавшая от паломника лошадь была найдена в Австрии.
«Во время своего одиночного путешествия лошадь прибыла в австрийский город Лаа-ан-дер-Тайя. Через социальные сети местному жителю удалось связаться с владельцем, прошло совсем немного времени, прежде чем он воссоединился со своим другом-животным», — подытожила необычный случай пресс-секретарь.
Источник: novinky.cz
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