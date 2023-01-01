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«Я хотел приобщиться к европейской культуре». Мигрант забыл, как насиловал и бил женщин в Чехии

«Я хотел приобщиться к европейской культуре». Мигрант забыл, как насиловал и бил женщин в Чехии

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Новости 420on
24 марта
18:30
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«Огромную кровопотерю она пережила только благодаря своевременно оказанной помощи», — отметила судья, добавив, что в куртке подсудимого криминалисты нашли окровавленный нож.

«Я хотел приобщиться к европейской культуре». Мигрант забыл, как насиловал и бил женщин в Чехии

В пятницу окружной суд в Пльзене приговорил афганского мигранта Асмата Ширзада к 22 годам тюрьмы за покушение на двойное убийство и изнасилование. Согласно приговору, 24-летний иностранец жестоко напал на двух женщин во время прошлогодней новогодней ночи в Карловых Варах. Одну он ударил ножом, другую задушил до потери сознания, а затем изнасиловал. Он должен выплатить пострадавшим более миллиона крон за душевные страдания.

По словам председателя сената Елены Пшибыловой, суд основывался в первую очередь на заявлениях подвергшихся нападению женщин, а также на видеозаписях.

«Первая потерпевшая заявила, что, пока она находилась на улице, к ней внезапно подошел подсудимый. Он махал руками, ничего не говорил, а она чувствовала, что он срывает с нее куртку. Потом он быстро исчез. Она была сильно пьяна и не понимала, что произошло. Через некоторое время у нее начались проблемы с дыханием. Она добралась до ресторана, где потеряла сознание. Впоследствии выяснилось, что у нее были ножевые ранения», — рассказала Пшибылова о первом нападении, добавив, что потерпевшая получила три раны, две из которых, по словам эксперта, опасны для жизни.

«Огромную потерю крови она пережила только благодаря своевременно оказанной помощи», — отметила судья, добавив, что в куртке подсудимого сыщики нашли окровавленный нож.

Вторая потерпевшая заявила, что подсудимый попросил ее о сексе. «Когда стало очевидно, что она не согласна, он вытащил нож и пригрозил убить ее. Она пообещала ему, что, если он выбросит нож, она выполнит его просьбу. Затем она попыталась убежать, но подсудимый схватил ее за пальто, повалил на землю, а затем начал борьбу, во время которой душил женщину. Она пыталась сопротивляться, пинала, царапала его, но хватка на ее шее была настолько сильной, что потерпевшая поняла, что не может защитить себя, а потом потеряла сознание», — описал последующее нападение судья.

Перед судом Ширзад заявил, что не чувствует себя виноватым. По его словам, он ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Новый год в курортный город Чехии афганец приехал из Германии, где проживал с 2015 года в статусе просителя убежища. «Возле одного из ресторанов, намереваясь убить 37-летнюю женщину, он нанес ей три удара ножом в грудь и живот, нанеся ей обширные травмы. Женщина выжила только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — заявила прокурор Вера Браздова.

Через несколько часов Ширзад напал на 19-летнюю девушку. «Сначала он угрожал ей ножом, говоря, что хочет с ней секса. Когда потерпевшая попыталась убежать, он повалил ее на землю и начал душить, пока она не потеряла сознание. Затем он сексуально удовлетворял себя на ее обнаженном теле. Впоследствии он скрылся с места происшествия», — говорится далее в обвинительном заключении. В поисках были задействованы десятки сотрудников полиции. Подозреваемого поймали за очень короткое время. После ареста в крови у него было более одного промилле алкоголя.

«Я приехал в Карловы Вары с двумя друзьями. Мы купили в магазине бутылку водки и выпили ее в номере гостиницы. Потом мы пошли в танцевальный клуб. Там я выпил больше алкоголя. Я не помню, как выбрался оттуда. Я просто помню новогодний фейерверк, а потом не помню, что я делал. Я не был в нормальном состоянии», — заявил обвиняемый.

На вопрос председателя сената, какой религии он придерживается, подсудимый ответил, что является последователем ислама. Он признал, что его вера строго запрещает употребление алкоголя. «Когда я приехал в Германию, я хотел интегрироваться в европейскую культуру. Это была самая большая ошибка в моей жизни», — сказал Ширзад. Он также утверждал, что сотрудники полиции избивали его во время допроса. «Побои прекратились только тогда, когда у меня началось кровотечение», — добавил обвиняемый.

Источник: novinky.cz

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