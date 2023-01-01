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Кто уйдет на пенсию раньше за счет работодателя в Чехии?

Кто уйдет на пенсию раньше за счет работодателя в Чехии?

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 марта
18:56
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По мнению экспертов, пенсионная система нежизнеспособна. Национальный экономический совет при правительстве (NERV) рекомендует повысить пенсионный возраст, замедлить валоризацию и ограничить число досрочных выходов на пенсию.

Кто уйдет на пенсию раньше за счет работодателя в Чехии?

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) хочет представить закон во второй половине этого года с корректировкой более раннего выхода на пенсию для сложных профессий. На практике правила должны начать применяться не позднее 2025 года. Юречка сказал об этом представителям профсоюза KOVO в Праге. По словам министра, в коалиции есть договоренность о досрочных пенсиях, а список профессий и условия для работодателей должны быть доработаны, чтобы справиться с более высокими затратами.

«Нам нужно согласовать с Минздравом, как мы будем подходить к категориям работников. Это будет непросто», — сказал Юречка профсоюзам.

В программном заявлении правительство обещает разрешить «досрочный выход на пенсию для работников востребованных профессий в связи с большей ответственностью работодателя». Шахтеры теперь могут выходить на пенсию раньше. 

Рабочие классифицируются в зависимости от рисков для здоровья, связанных с шумом, пылью, химическими веществами, радиацией, физическим или умственным напряжением, жарой или атмосферным давлением. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) сообщил журналистам перед заседанием правительства, что Министерство здравоохранения планирует изменить классификацию рабочих мест в соответствии с риском для здоровья. Помимо профессии, будут больше учитываться реальные угрозы здоровью.

Профсоюзы давно требуют введения досрочных пенсий для работников третьего и четвертого разрядов. Это затронет примерно 400 000 человек. До 1993 года в Чехии существовали так называемые пенсионные категории. В третьей было большинство сотрудников, во второй — люди с более ответственных должностей, а в первой — рабочие опасных профессий, например шахтеры. Представители второй и третьей категорий могли выйти на пенсию раньше.

Профсоюзы назначили на 29 марта акцию протеста перед зданием правительства. Они не согласны с планируемой пенсионной реформой и критикуют планируемое повышение пенсионного возраста. Юречка заверил профсоюзы, что введение пенсионного возраста в 68 лет не будет принято, что реформа еще не утверждена и условия будут обсуждаться.

По мнению экспертов, пенсионная система неустойчива. Национальный экономический совет при правительстве (NERV) рекомендует повысить пенсионный возраст, замедлить оценку или ограничить число досрочных выходов на пенсию. Однако эксперты согласны с установлением условий более раннего выхода на пенсию для востребованных профессий. Совет также советует инвестировать в новые технологии и обучение на протяжении всей жизни, чтобы людям не приходилось заниматься рискованными профессиями в течение длительного времени.

Источник: echo24.cz

 

 

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