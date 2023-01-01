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Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства

Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства

Партнер рубрики:
Новости 420on
25 марта
09:34
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Пражские полицейские завершили расследование смерти 74-летнего мужчины, покончившего с собой прошлой осенью перед зданием правительства. Это дело привлекло внимание общественности, потому что стало темой для антиправительственных активистов.

Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства

Они утверждали, что мужчина хотел спровоцировать людей выйти на улицы в знак протеста против правительства премьер-министра Петра Фиалы. Это было как раз в то время, когда поступало много жалоб на кабмин, который не реагировал на повышение цен на энергоносители.

Но в ходе следствия ни одна из этих версий не подтвердилась. По словам источников Seznam Správ, знакомых с ходом следствия, смерть мужчины никак не связана с действиями правительства.  На прямой вопрос Seznam Zpráv, каков был мотив преступления и было ли оно напрямую связано с действиями правительства, там не ответили. Ни полиция, ни прокуратура не хотят вдаваться в подробности о близких погибшего.

«Из-за деликатности всего дела и в отношении выживших мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — заявил представитель пражской полиции Рихард Хрдина. Такое же мнение высказал и окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек.

Но Лелек подтвердил, что полиция отложила это дело. «Потому что не было подозрения в преступлении — это было самоубийство», — добавил Лелек.

Тот факт, что мужчина покончил жизнь самоубийством, в полиции подтвердили благодаря кадрам с камеры. Тогда один из сотрудников службы безопасности аппарата правительства сообщил, что заметил мужчину, стоящего с левой стороны здания.

«Мне показалось это странным, потому что обычно так никто не стоит», — рассказал сотрудник службы безопасности. Когда он хотел подойти к пожилому человеку, к канцелярии правительства подъехал другой полицейский, он заметил, что пожилой мужчина чем-то манипулирует. «Затем раздался приглушенный хлопок, и мужчина упал на землю», — добавил он. Когда он подбежал к мужчине, тот был уже мертв.

Похожий случай произошел в марте 2021 года перед Минздравом. Тогда пятидесятилетний мужчина застрелился перед административным зданием на Палацкой площади. И хотя особенно в социальных сетях распространялись теории о том, что его поступок был связан с пиком пандемии ковид-19, полицейское расследование достигло совершенно другой результат.

За суицидом стояла сложная жизненная ситуация, в которой оказался мужчина, работающий сотрудником охранного агентства. Незадолго до смерти его перевели на другое место работы, где ему понадобилась медицинская справка для работы в ночную смену. Но врач не дал ему справку из-за состояния здоровья. На следующий день, по данным полиции, мужчина подъехал на трамвае к министерству и застрелился.

Источник: seznamzpravy.cz

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