Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства

Пражские полицейские завершили расследование смерти 74-летнего мужчины, покончившего с собой прошлой осенью перед зданием правительства. Это дело привлекло внимание общественности, потому что стало темой для антиправительственных активистов.

Они утверждали, что мужчина хотел спровоцировать людей выйти на улицы в знак протеста против правительства премьер-министра Петра Фиалы. Это было как раз в то время, когда поступало много жалоб на кабмин, который не реагировал на повышение цен на энергоносители.

Но в ходе следствия ни одна из этих версий не подтвердилась. По словам источников Seznam Správ, знакомых с ходом следствия, смерть мужчины никак не связана с действиями правительства. На прямой вопрос Seznam Zpráv, каков был мотив преступления и было ли оно напрямую связано с действиями правительства, там не ответили. Ни полиция, ни прокуратура не хотят вдаваться в подробности о близких погибшего.

«Из-за деликатности всего дела и в отношении выживших мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — заявил представитель пражской полиции Рихард Хрдина. Такое же мнение высказал и окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек.

Но Лелек подтвердил, что полиция отложила это дело. «Потому что не было подозрения в преступлении — это было самоубийство», — добавил Лелек.

Тот факт, что мужчина покончил жизнь самоубийством, в полиции подтвердили благодаря кадрам с камеры. Тогда один из сотрудников службы безопасности аппарата правительства сообщил, что заметил мужчину, стоящего с левой стороны здания.

«Мне показалось это странным, потому что обычно так никто не стоит», — рассказал сотрудник службы безопасности. Когда он хотел подойти к пожилому человеку, к канцелярии правительства подъехал другой полицейский, он заметил, что пожилой мужчина чем-то манипулирует. «Затем раздался приглушенный хлопок, и мужчина упал на землю», — добавил он. Когда он подбежал к мужчине, тот был уже мертв.

Похожий случай произошел в марте 2021 года перед Минздравом. Тогда пятидесятилетний мужчина застрелился перед административным зданием на Палацкой площади. И хотя особенно в социальных сетях распространялись теории о том, что его поступок был связан с пиком пандемии ковид-19, полицейское расследование достигло совершенно другой результат.

За суицидом стояла сложная жизненная ситуация, в которой оказался мужчина, работающий сотрудником охранного агентства. Незадолго до смерти его перевели на другое место работы, где ему понадобилась медицинская справка для работы в ночную смену. Но врач не дал ему справку из-за состояния здоровья. На следующий день, по данным полиции, мужчина подъехал на трамвае к министерству и застрелился.

Источник: seznamzpravy.cz

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