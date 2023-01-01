В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет

Ветеран войны и член ВВС Великобритании Эмиль Бочек умер в возрасте 100 лет. О смерти уроженца Брно, последнего оставшегося в живых летчика Королевских ВВС чешского происхождения сообщил в социальных сетях Общественный центр ветеранов войны

Генерал армии Бочек родился в 1923 году в Туржанах, Брно. В возрасте шестнадцати лет ему удалось нелегально бежать из страны, после чего он присоединился к чехословацкой иностранной армии во Франции. Позже он был завербован как один из самых молодых в Королевских ВВС (RAF).

Он добрался до Бейрута и летом 1940 года принял участие в боевых действиях во Франции. Сначала он служил авиамехаником в 312-й истребительной эскадрилье, а с 1944 года летчиком-истребителем эскадрильи «Б» чехословацкой 310-й истребительной эскадрильи. На счету Эмиля Бочека 26 боевых полетов общей продолжительностью 73 часа 50 минут.

В 1946 году он был уволен из армии по собственному желанию. До февраля 1948 года он владел автомастерской в ​​Брно, которую, однако, пришлось национализировать и передать компании Mototechna, где он затем работал после прихода к власти коммунистического режима. Видимо, благодаря этому он не подвергался преследованиям со стороны режима.

«Генерал Бочек боролся за то, чтобы наша страна была демократической, свободной и независимой. Покойся с миром», — написал премьер-министр Петр Фиала (ODS) в своем Twitter-аккаунте.

Еще в феврале Бочек принимал поздравления со своим 100-летием. В то время он сказал мэру Брно Маркете Ваньковой (ODS), что в своей долгой жизни он больше всего с любовью вспоминает Британию во время Второй мировой войны. "Там было хорошо. Эти Spitfire были идеальными машинами», — сказал Бочек.

Бочек также был очень многообещающим мотогонщиком. В возрасте 93 лет он снова совершил полет на Supermarine Spitfire.

После ноября 1989 года несколько раз реабилитировался и продвигался по службе. Ему было присвоено звание генерала президентом Милошем Земаном, который назначил его бригадным генералом в мае 2014 года и генерал-майором в мае 2017 года. В мае 2019 года Земан присвоил ему звание генерала армии в отставке.

Бочек также получил высокие чехословацкие и британские военные награды за свой боевой героизм. В 2010 году президент Вацлав Клаус наградил его высшей государственной наградой — орденом Белого льва III военной группы. классы. В 2017 году президент Земан также наградил его орденом Белого льва военной группы первой степени за выдающиеся заслуги перед обороной и безопасностью государства и отличную боевую деятельность.

В 1996 году в сопровождении Вацлава Гавела он лично встретился с британской королевой Елизаветой II. во время ее четырехчасового визита в Брно.

Источник: novinky.cz