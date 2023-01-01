Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет

В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет

Партнер рубрики:
Новости 420on
25 марта
15:31
231
Ветеран войны и член ВВС Великобритании Эмиль Бочек умер в возрасте 100 лет. О смерти уроженца Брно, последнего оставшегося в живых летчика Королевских ВВС чешского происхождения сообщил в социальных сетях Общественный центр ветеранов войны

В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет

Генерал армии Бочек родился в 1923 году в Туржанах, Брно. В возрасте шестнадцати лет ему удалось нелегально бежать из страны, после чего он присоединился к чехословацкой иностранной армии во Франции. Позже он был завербован как один из самых молодых в Королевских ВВС (RAF).

Он добрался до Бейрута и летом 1940 года принял участие в боевых действиях во Франции. Сначала он служил авиамехаником в 312-й истребительной эскадрилье, а с 1944 года летчиком-истребителем эскадрильи «Б» чехословацкой 310-й истребительной эскадрильи. На счету Эмиля Бочека 26 боевых полетов общей продолжительностью 73 часа 50 минут.

В 1946 году он был уволен из армии по собственному желанию. До февраля 1948 года он владел автомастерской в ​​Брно, которую, однако, пришлось национализировать и передать компании Mototechna, где он затем работал после прихода к власти коммунистического режима. Видимо, благодаря этому он не подвергался преследованиям со стороны режима.

«Генерал Бочек боролся за то, чтобы наша страна была демократической, свободной и независимой. Покойся с миром», — написал премьер-министр Петр Фиала (ODS) в своем Twitter-аккаунте.

Еще в феврале Бочек принимал поздравления со своим 100-летием. В то время он сказал мэру Брно Маркете Ваньковой (ODS), что в своей долгой жизни он больше всего с любовью вспоминает Британию во время Второй мировой войны. "Там было хорошо. Эти Spitfire были идеальными машинами», — сказал Бочек.

Бочек также был очень многообещающим мотогонщиком. В возрасте 93 лет он снова совершил полет на Supermarine Spitfire.

После ноября 1989 года несколько раз реабилитировался и продвигался по службе. Ему было присвоено звание генерала президентом Милошем Земаном, который назначил его бригадным генералом в мае 2014 года и генерал-майором в мае 2017 года. В мае 2019 года Земан присвоил ему звание генерала армии в отставке.

Бочек также получил высокие чехословацкие и британские военные награды за свой боевой героизм. В 2010 году президент Вацлав Клаус наградил его высшей государственной наградой — орденом Белого льва III военной группы. классы. В 2017 году президент Земан также наградил его орденом Белого льва военной группы первой степени за выдающиеся заслуги перед обороной и безопасностью государства и отличную боевую деятельность.

В 1996 году в сопровождении Вацлава Гавела он лично встретился с британской королевой Елизаветой II. во время ее четырехчасового визита в Брно.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
25 марта
18:01
51
Здоровье
В Остраве запустили пилотный проект «Школьники к стоматологу»
Assets
25 марта
11:02
1569
Жизнь
Иностранцы из этих стран не обязаны платить за коммерческую страховку в Чехии
Assets
25 марта
09:40
20676
Общество
В ночь на 26 марта Чехия перейдет на летнее время
Assets
25 марта
09:34
917
Общество
Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства
Последние новости:
Assets
25 марта
09:34
917
Общество
Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства
Assets
25 марта
09:22
1181
Экономика
Выше налоги, меньше пенсии и не только. Власти Чехии придумали, откуда взять деньги
Assets
24 марта
18:56
1152
Общество
Кто уйдет на пенсию раньше за счет работодателя в Чехии?
Assets
24 марта
18:30
2224
Общество
«Я хотел приобщиться к европейской культуре». Мигрант забыл, как насиловал и бил женщин в Чехии
Assets
24 марта
15:47
2242
Политика
То, что в РФ говорят украденным из Украины детям, ужасает. Премьер-министр Чехии ошеломлен
Assets
24 марта
15:22
1227
Общество
Драка за шоколадку в Albert: бездомные под Прагой отправили охранника на скорой
Assets
24 марта
13:17
795
Общество
Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?
Assets
24 марта
17:04
1332
Политика
Чешские СМИ: Поднять из руин Украину обойдется дороже. На что уйдет больше всего денег?
Assets
24 марта
12:07
1263
Политика
Чешские СМИ: Лучше танк из музея, чем никакой. Путин выкручивается из последних сил
Assets
23 марта
20:25
4796
Экономика
Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес