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В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие

В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие

Партнер рубрики:
Новости 420on
26 марта
18:43
409
52-летний мужчина упал в обморок на эскалаторе станции метро Florenc в Праге днем 26 марта. По предварительной информации с места происшествия, из-за него пострадали еще несколько человек.

В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие

«Мы выехали к станции ​​метро Florenc, поступила информация, что у мужчины на эскалаторах проблемы со здоровьем. При падении он задел несколько человек, которые впоследствии тоже упали. Однако мы на месте исключили чужую вину», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Спасатели сообщили о пятерых раненых на месте происшествия, помимо самого мужчины их было еще четверо, поэтому к станции метро были направлены три спасательных бригады и инспектор.

«Люди получили легкие травмы при падении, двоим спасатели оказали помощь на месте. Помимо мужчины, который упал в обморок, спасатели перевезли в больницу женщину с ребенком с легкой травмой», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

Источник: novinky.cz

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