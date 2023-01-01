В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие

«Мы выехали к станции метро Florenc, поступила информация, что у мужчины на эскалаторах проблемы со здоровьем. При падении он задел несколько человек, которые впоследствии тоже упали. Однако мы на месте исключили чужую вину», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
Спасатели сообщили о пятерых раненых на месте происшествия, помимо самого мужчины их было еще четверо, поэтому к станции метро были направлены три спасательных бригады и инспектор.
«Люди получили легкие травмы при падении, двоим спасатели оказали помощь на месте. Помимо мужчины, который упал в обморок, спасатели перевезли в больницу женщину с ребенком с легкой травмой», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.
Источник: novinky.cz
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