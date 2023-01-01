Безнаказанность чешской больницы. Из здорового ребенка сделали безнадежного инвалида, который умер

Он мог бы выучиться, завести семью, да и просто жить. Вместо этого он сгорел от болезни из-за того, что врачи не потрудились вовремя установить серьезное заболевание.

После нескольких дней в больнице у мальчика уже был тяжело поврежден мозг. Прожив тяжелые годы, он умер без надежды на выздоровление, а родители развелись, не выдержав горя.

Трагедия семьи усугубилась тем, что суды не могут определиться с компенсацией. Судебный процесс длится уже пятнадцать лет.

«Моему сыну было семь месяцев, когда у него развилась лихорадка и он потерял сознание. Скорая помощь отвезла его в больницу в Пржерове, где он пролежал неделю, и они не знали, от чего его лечить», — описал начало трагедии отец мальчика.

«Сначала пытались выяснить, не воспаление ли это почек, потом менингит. Но ему не становилось лучше, и тогда его отвезли в университетскую больницу в Оломоуце. Там наконец провели необходимое обследование. И нам сказали, что у нашего сына уже мертвый мозг. Так получилось, что семь месяцев у нас был здоровый мальчик, который вдруг стал инвалидом», — сказал отец.

По его словам, никто ничем не помог семье, им пришлось справляться самим.

«Если бы они вовремя сделали компьютерную томографию, то смогли бы найти причину проблем и назначить правильное лечение», — подчеркнул отец.

Семья сначала пыталась решить свои проблемы самостоятельно, но в итоге спустя шесть лет подала иск о нарушении прав человека от имени сына, требуя возмещения ущерба в размере 15 миллионов чешских крон.

Они отказались проводить обследование

Подачу иска в 2008 году обосновала адвокат семьи Леона Прудилова.

«С самого начала госпитализации родители требовали тщательного обследования и перевода в высококвалифицированное медицинское учреждение, в чем врачи им отказали. После перевода в университетскую больницу Оломоуца родителям сообщили о его критическом состоянии. Был поставлен правильный диагноз — герпетический энцефалит, заболевание привело к тяжелой и необратимой умственной отсталости, потере зрения, слуха и двигательной недостаточности», — сказала она.

Никто не ожидал, что спор не разрешится даже к весне 2023 года. Больница начала выгораживать себя, утверждая, что у иска истек срок давности. Только в 2014 году Верховный суд постановил, что иск не просрочен и что им должны заниматься судебные органы. Однако в 2015 году мальчик умер.

В этот момент суды начали рассматривать вопрос о том, могут ли родственники продолжать судебный процесс. И снова только Верховный суд согласился с тем, что родители имеют на это право.

Затем суды пришли к выводу, что причинно-следственная связь между действиями врачей и травмой не установлена. «Однако, согласно показаниям экспертов, неправомерные действия больницы были доказаны. Причинно-следственная связь была описана таким образом, что заболевание очень серьезное, но при правильном лечении до 70% пациентов полностью выздоравливают, а для остальных правильное лечение также положительно влияет на прогнозы выздоровления и степень неврологических последствий», — отметила адвокат Прудилова.

«В распоряжении врачей больницы в Пржерове были все необходимые средства, чтобы помочь пациенту, чего они не сделали», — сказала Прудилова, добавив, что дело уже в третий раз рассматривает Верховный суд. Разбирательство может затянуться на месяцы.

Государство уже поплатилось за промедление

Тем временем государству уже пришлось выплатить родителям мальчика в общей сложности полмиллиона крон за затягивание процесса. «Так получилось не по вине судов, а в связи с тем, что из-за постоянных изменений в прецедентном праве суды принимали зачастую противоречивые выводы по делу, которые приходилось разрешать судам всех уровней вплоть до Верховного суда», — пояснила адвокат.

По словам отца, больница в Пржерове знает о своей ошибке. «Они признавали это несколько раз. Много раз я думал сдаться, но потом решил, что должен довести дело до конца. Дело в принципе. Мы потеряли нашего сына, наши надежды. Наш брак не устоял, и мы развелись. Жуткая беспомощность. Но если бы врачи сделали то, что должны были сделать, этого могло бы не случиться», — сказал отец.

По его словам, теперь суд выясняет, почему он и его жена развелись. «Мой сын умер, его дедушка и бабушка тоже умерли, и иногда у меня создается впечатление, что они (судьи) просто ждут, когда умрем мы», — с горечью закончил мужчина.

Источник: novinky.cz

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