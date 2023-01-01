Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева

На прошлой неделе 23-летний молодой человек из района Ческа-Липы вызвал полицию, после того как кабан в лесу загнал его на дерево и не давал спуститься.

Пеший турист из Остравы совершал недельный поход в окрестностях Страж-под-Ральскем. Днем 23 марта он встретил в лесу дикого кабана, который погнался за ним, в итоге молодой человек забрался на дерево. Кабан уселся под сосной и отказался уходить. Тогда мужчина набрал номер 158, но для этого ему пришлось влезть на самую верхушку дерева, где был сигнал.

«Пожалуйста, я на дереве, а подо мной кабан, и я не знаю, что делать. Он там уже пять минут», — пожаловался испуганный молодой человек.

«Мы отправились на спасательную операцию, но, прежде чем мы добрались до туриста, он радостно сообщил нам, что кабан ушел. В качестве меры предосторожности мы все же забрали его и отвезли в город. Молодой человек поблагодарил нас и в конце концов посмеялся вместе с нами над этой историей», — рассказала пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

Источник: novinky.cz

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