Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Сильный снегопад в Чехии: Огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом

Сильный снегопад в Чехии: Огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 марта
13:34
464
Автомагистралью D1 было не проехать в направлении Праги на Высочине из-за нескольких аварий. Пострадал 31 автомобиль, включая грузовики. Четыре человека получили лёгкие травмы.

Сильный снегопад в Чехии: Огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом

Метеорологи выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде

Метеорологи предупредили о сильном снегопаде во вторник утром, сказав, что он обрушится в основном на юго-восточную половину страны в первой половине дня. Они ожидали, что во время сильного снегопада может выпасть до трех сантиметров снега. В итоге сегодня утром снег осложнил движение во многих частях страны. 

Предупреждение действовало с 8 до 10 утра для Высочины и частей областей Центральной Богемии, Южной Богемии, Южной Моравии, Пардубице и Злина.

Предупреждение о сильном ветре остается в силе на востоке до второй половины дня, и до полуночи существует риск образования снежных заносов в горных районах.

 

Многочисленные аварии сегодня утром

По данным сервера дорожной информации, ДТП произошло в направлении Праги на 136-м километре возле Мержина, где столкнулись восемь грузовиков и три фургона. В этих местах автострада была закрыта как в направлении Праги, так и в направлении Брно. После 10 часов утра движение в сторону Брно было восстановлено.

Еще одна авария произошла на участке между 141-м и 143-м километрами возле Велки Мезиржичи, где столкнулись 20 автомобилей.

По словам пресс-секретаря полиции Даны Чиртковой, весь участок автострады с 130-го по 150-й километр считается аварийно-опасным, а в плохую погоду полиция даже не размечает маршруты объезда.

Еще один грузовик, автобус и фургон врезались в колонну на 153-м километре примерно в 10:20.

Автомагистраль D8 в Усти-над-Лабем между 79-м и 80-м километрами в направлении Германии также была перекрыта утром из-за снега и скользкой дороги. Движение было восстановлено примерно в 9 утра.

Проблемы возникли в районе за Усти-над-Лабем на подъезде к Либушецкому и Паненскому тоннелям. На выезде из Усти-над-Лабем в Теплице в направлении Ужин уже образовывались вереницы машин.

Грузовики также стояли на трассе 15 в Трнованах в Литомержице. В направлении Чешской Липы дорога была непроезжая. На Хомутовщине возле деревни Дружковице был гололед, на трассе D7 — снег.

В Крушных горах выпал снег, а дороги 2 и 3 категорий можно проехать только с повышенной осторожностью.

 

Источник: novinky.cz, 2 — novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
28 марта
14:36
169
Жизнь
Как (не) лишиться пенсии в Чехии? Проверьте, не забыл ли начальник записать ваш стаж
Assets
28 марта
13:26
261
Жизнь
Где отслеживать: инфляция, безработица и зарплаты в Чехии
Assets
28 марта
12:46
55497
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
28 марта
12:40
359
Шоппинг
Скидки недели: промокоды, акции и бонусы в онлайн-магазинах Чехии
Последние новости:
Assets
28 марта
12:09
414
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
28 марта
10:46
485
Общество
В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом
Assets
27 марта
12:35
1784
Политика
«Мне стыдно покупать суп за 12 крон» — Бабиш о депутатской столовой
Assets
27 марта
12:07
3328
Общество
Безнаказанность чешской больницы. Из здорового ребенка сделали безнадежного инвалида, который умер
Assets
27 марта
11:20
996
Общество
В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест
Assets
27 марта
08:55
1037
Общество
Полиция возбудила 7 уголовных дел против демонстрантов у Национального музея в Праге
Assets
26 марта
18:43
1625
Общество
В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие
Assets
26 марта
09:53
2372
Экономика
Кто разбогатеет благодаря шокирующему росту цен на продукты в Чехии?
Assets
26 марта
09:16
3807
Экономика
Еврокомиссия нас подвела. У обычных людей не будет машин, говорит член Европарламента Александр Вондра
Assets
25 марта
15:31
1114
Общество
В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес