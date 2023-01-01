Сильный снегопад в Чехии: Огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом

Автомагистралью D1 было не проехать в направлении Праги на Высочине из-за нескольких аварий. Пострадал 31 автомобиль, включая грузовики. Четыре человека получили лёгкие травмы.

Метеорологи выпустили экстренное предупреждение о сильном снегопаде

Метеорологи предупредили о сильном снегопаде во вторник утром, сказав, что он обрушится в основном на юго-восточную половину страны в первой половине дня. Они ожидали, что во время сильного снегопада может выпасть до трех сантиметров снега. В итоге сегодня утром снег осложнил движение во многих частях страны.

Предупреждение действовало с 8 до 10 утра для Высочины и частей областей Центральной Богемии, Южной Богемии, Южной Моравии, Пардубице и Злина.

Предупреждение о сильном ветре остается в силе на востоке до второй половины дня, и до полуночи существует риск образования снежных заносов в горных районах.

Многочисленные аварии сегодня утром

По данным сервера дорожной информации, ДТП произошло в направлении Праги на 136-м километре возле Мержина, где столкнулись восемь грузовиков и три фургона. В этих местах автострада была закрыта как в направлении Праги, так и в направлении Брно. После 10 часов утра движение в сторону Брно было восстановлено.

Еще одна авария произошла на участке между 141-м и 143-м километрами возле Велки Мезиржичи, где столкнулись 20 автомобилей.

По словам пресс-секретаря полиции Даны Чиртковой, весь участок автострады с 130-го по 150-й километр считается аварийно-опасным, а в плохую погоду полиция даже не размечает маршруты объезда.

Еще один грузовик, автобус и фургон врезались в колонну на 153-м километре примерно в 10:20.

Автомагистраль D8 в Усти-над-Лабем между 79-м и 80-м километрами в направлении Германии также была перекрыта утром из-за снега и скользкой дороги. Движение было восстановлено примерно в 9 утра.

Проблемы возникли в районе за Усти-над-Лабем на подъезде к Либушецкому и Паненскому тоннелям. На выезде из Усти-над-Лабем в Теплице в направлении Ужин уже образовывались вереницы машин.

Грузовики также стояли на трассе 15 в Трнованах в Литомержице. В направлении Чешской Липы дорога была непроезжая. На Хомутовщине возле деревни Дружковице был гололед, на трассе D7 — снег.

В Крушных горах выпал снег, а дороги 2 и 3 категорий можно проехать только с повышенной осторожностью.

Источник: novinky.cz, 2 — novinky.cz

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