Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон

Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
10:08
237
Национальный технический музей в Праге объявляет конкурс, в котором жители Чехии могут предложить старые бытовые приборы в качестве экспоната. За лучший новый экспонат владелец получит ваучер на сумму 5 000 крон, есть и другие призы, например билеты в музей. Когда начнут принимать заявки?

Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон

До конца года участники могут присылать свои предметы на оценку — будут три этапа, после чего куратор отберет вещи, которые музей включит в свои коллекции. За лучший новый экспонат владелец получит ваучер на покупку на сумму 5 000 крон. 

Вещи принимают с 3 апреля. Лучший экспонат из первой категории будет объявлен 30 июня, из следующей — 30 сентября, из последней — 31 декабря. В каждом туре будут выбраны пять бытовых приборов с самой значительной исторической ценностью, а их бывшие обладатели получат ваучер на 500 крон для покупки потребительских товаров. 

В предыдущие годы на конкурс подавали такие предметы, как пылесос Elektrostar 1931 года, сохранившийся в оригинальном корпусе с полным набором аксессуаров и документами на покупку, а также электроплита Romo Fulnek второй половины 1950-х годов. 

«Как видно из представленных примеров, вероятнее всего, в коллекцию попадут те вещи, при которых сохранились все детали и документы, включая оригинальную упаковку, инструкции и чеки, подтверждающие место и год покупки», — сказала в пресс-релизе Люция Стржехова, куратор конкурса и коллекции «Техника в доме».

Если вы предполагаете, что имеющийся у вас дома прибор мог бы пригодиться музею, присылайте фотографию и описание на адрес [email protected] Надо описать предполагаемый возраст, состояние, сохранившиеся аксессуары и предоставить другую информацию, которую сочтете нужной. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 



читайте по теме
Assets
29 марта
14:10
197
Жизнь
Новые правила чешских ресторанов: детям вход запрещен
Assets
29 марта
13:17
229
Политика
Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения
Assets
29 марта
12:51
390
Общество
В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси
Assets
29 марта
11:20
614
Жизнь
Копите на пенсию сами, а мы добавим. Государство предложило чехам «выгодный» бартер
Последние новости:
Assets
29 марта
13:17
229
Политика
Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения
Assets
29 марта
12:51
390
Общество
В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси
Assets
29 марта
12:13
625
Общество
«Я вам звоню с сосны…». Запись того самого звонка в полицию — чех пытается спастись от кабана
Assets
29 марта
11:17
421
Общество
Поиски работы свели с ума. В Праге полиция разыскивала парня, который забыл навестить бабушку
Assets
29 марта
10:27
490
Общество
В Праге спасли маленьких выдр-сирот. Посмотрите видео, какие они милые
Assets
29 марта
09:04
345
Пресс-релизы
ВИДЕО: Как выманивают деньги у людей в Чехии от имени Škoda Auto
Assets
29 марта
07:50
690
Общество
Жуткий обряд секты? В Праге две женщины убили мужчину якобы по его просьбе
Assets
28 марта
13:34
1878
Общество
Сильный снегопад в Чехии: огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом
Assets
28 марта
12:09
1287
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
28 марта
10:46
923
Общество
В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес