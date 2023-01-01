Дома пылится старая техника? Предложите ее чешскому музею — выиграйте билеты в музей или даже 5 000 крон

До конца года участники могут присылать свои предметы на оценку — будут три этапа, после чего куратор отберет вещи, которые музей включит в свои коллекции. За лучший новый экспонат владелец получит ваучер на покупку на сумму 5 000 крон.
Вещи принимают с 3 апреля. Лучший экспонат из первой категории будет объявлен 30 июня, из следующей — 30 сентября, из последней — 31 декабря. В каждом туре будут выбраны пять бытовых приборов с самой значительной исторической ценностью, а их бывшие обладатели получат ваучер на 500 крон для покупки потребительских товаров.
В предыдущие годы на конкурс подавали такие предметы, как пылесос Elektrostar 1931 года, сохранившийся в оригинальном корпусе с полным набором аксессуаров и документами на покупку, а также электроплита Romo Fulnek второй половины 1950-х годов.
«Как видно из представленных примеров, вероятнее всего, в коллекцию попадут те вещи, при которых сохранились все детали и документы, включая оригинальную упаковку, инструкции и чеки, подтверждающие место и год покупки», — сказала в пресс-релизе Люция Стржехова, куратор конкурса и коллекции «Техника в доме».
Если вы предполагаете, что имеющийся у вас дома прибор мог бы пригодиться музею, присылайте фотографию и описание на адрес [email protected] Надо описать предполагаемый возраст, состояние, сохранившиеся аксессуары и предоставить другую информацию, которую сочтете нужной.
Источник: prazska.drbna.cz
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