«Я вам звоню с сосны…». Запись того самого звонка в полицию — чех пытается спастись от кабана

В прошлый четверг днем на линию экстренной помощи 158 позвонил 23-летний молодой человек. Оказалось, что он звонил с сосны, куда смог вскарабкаться лишь благодаря инстинкту самосохранения. Во время прогулки по лесу в Страж-под-Ральскем за ним погнался дикий кабан с гигантскими клыками.
Поскольку молодой человек не хотел оставаться ночевать на сосне, он решил позвонить в полицию.
Дозвониться оказалось не так-то просто. Для того чтобы поймать сигнал, ему пришлось забраться на верхушку дерева, которое начало опасно раскачиваться под весом туриста. Кабан все еще ждал.
Разговор звучал так:
Турист: – Я вас слышу, а вы меня, видимо, нет.
Полицейский: – Теперь слышу, но связь прерывается. Алло?
Т: – Вы меня плохо слышите из-за того, что я сижу на дереве. А подо мной дикий кабан. Я не знаю, что мне делать…
П (смеется): – Я тоже не знаю.
Т: – Может, подскажете, как поступают в таких случаях?
П (растерянно): – Так вы просто посидите еще, а кабану надоест и он уйдет сам. Не бойтесь, это ненадолго.
Т: – Но я сижу уже пять минут…
П: – Можете описать, где находитесь? Попробуем отослать вам помощь.
(На этом моменте снова пропала связь)
Когда полиция нашла туриста, он радостно сообщил, что кабан и вправду ушел. Из соображений предосторожности туриста все же подобрали на месте и отвезли в город. Он был очень благодарен и в конце концов посмеялся вместе со стражами порядка над этой историей. В Страж-под-Ральскем он приехал на неделю, чтобы познакомиться с окрестностями. Незабываемые впечатления у него точно останутся.
Источник: tydenikpolicie.cz
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