«Я вам звоню с сосны…». Запись того самого звонка в полицию — чех пытается спастись от кабана

Реальная запись разговора, во время которого не смог сдержать смех даже полицейский.

В прошлый четверг днем на линию экстренной помощи 158 позвонил 23-летний молодой человек. Оказалось, что он звонил с сосны, куда смог вскарабкаться лишь благодаря инстинкту самосохранения. Во время прогулки по лесу в Страж-под-Ральскем за ним погнался дикий кабан с гигантскими клыками.

Поскольку молодой человек не хотел оставаться ночевать на сосне, он решил позвонить в полицию.

Дозвониться оказалось не так-то просто. Для того чтобы поймать сигнал, ему пришлось забраться на верхушку дерева, которое начало опасно раскачиваться под весом туриста. Кабан все еще ждал.

Разговор звучал так:

Турист: – Я вас слышу, а вы меня, видимо, нет.

Полицейский: – Теперь слышу, но связь прерывается. Алло?

Т: – Вы меня плохо слышите из-за того, что я сижу на дереве. А подо мной дикий кабан. Я не знаю, что мне делать…

П (смеется): – Я тоже не знаю.

Т: – Может, подскажете, как поступают в таких случаях?

П (растерянно): – Так вы просто посидите еще, а кабану надоест и он уйдет сам. Не бойтесь, это ненадолго.

Т: – Но я сижу уже пять минут…

П: – Можете описать, где находитесь? Попробуем отослать вам помощь.

(На этом моменте снова пропала связь)

Когда полиция нашла туриста, он радостно сообщил, что кабан и вправду ушел. Из соображений предосторожности туриста все же подобрали на месте и отвезли в город. Он был очень благодарен и в конце концов посмеялся вместе со стражами порядка над этой историей. В Страж-под-Ральскем он приехал на неделю, чтобы познакомиться с окрестностями. Незабываемые впечатления у него точно останутся.

Источник: tydenikpolicie.cz

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