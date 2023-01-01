В Чехии инспекторы предупредили об опасной чайной смеси

​Наличие вредных веществ в травяном чае в 15 раз превышало допустимую норму.

Об этом сообщила чешская Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI). Потребителей, купивших этот чай, призвали не употреблять его, так как алкалоиды оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Продукт, маркированный как Energie — bylinná čajová směs, в килограммовой упаковке со сроком годности до декабря 2024 года содержит 2 929 микрограммов пирролизидиновых алкалоидов на килограмм при максимально допустимом количестве 200 микрограммов на килограмм. Чай производится компанией Byliny Mikeš.

«Управление продовольственной инспекции настоятельно рекомендует всем потребителям, у которых дома может находиться данная партия продукта, не употреблять ее», - сказал Павел Коприва, пресс-секретарь инспекции. Он добавил, что инспекция возбудит административное производство.

Пирролизидиновые алкалоиды

Пирролизидиновые алкалоиды (ПА) — это вторичные метаболиты, вырабатываемые большим количеством растений по всему миру для защиты от травоядных. Содержание пирролизидиновых алкалоидов в растениях варьируется в зависимости от вида и части растения, а также зависит от других факторов (например, климата и свойств почвы). Из-за потенциально вредного воздействия ПА особенно нежелательны в продуктах питания и кормах, где они могут привести к острому повреждению печени при потреблении в высоких дозах. В исследованиях на животных было показано, что некоторые ПА являются генотоксичными канцерогенами.

Источник: novinky.cz

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