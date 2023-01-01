Миллиардер Бабиш призвал профсоюзы выйти на Вацлавскую площадь

«Правительство антисоциально, и мы начинаем громко заявлять об этом. Мы будем защищать интересы наших работников и не отступим», — сказал глава профсоюза KOVO.

Фото: ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ

Профсоюзные активисты из KOVO собрались 29 марта в Праге, протестуя перед штаб-квартирой правительства против предстоящей пенсионной реформы и нового европейского стандарта выбросов Евро 7. Они прошли шествием от Летны к зданию правительства. В демонстрации также принял участие глава движения ANO, миллиардер Андрей Бабиш.

Профсоюзные активисты несли транспаранты с надписью "Пенсия в 68 лет? Нет. Долой правительство Фиалы? Да" или "Автомобили только для богатых? Нет". Многие демонстранты также несли коммунистические флаги, флаги с логотипом профсоюза KOVO или Škoda Auto.

Демонстранты прибыли к зданию правительства примерно в 11:30 утра, здесь собрались две тысячи протестующих.

Бабиш, который, по данным Forbes, является пятым самым богатым чехом с состоянием в 107 миллиардов крон, в своем выступлении перед демонстрантами сказал, что профсоюзные активисты являются самыми важными людьми. Он назвал нынешнее правительство самым возмутительным, некомпетентным и лживым. И добавил, что его правительство передало страну Фиале в отличной форме.

"Правительство может бояться вас, у вас десятки профсоюзов и сотни организаций. Сколько вас всего? Я слышал, что 500 000. Если вы заполните Вацлавскую площадь, тогда правительство начнет с вами разговаривать", - призывал Бабиш профсоюзы.

Затем Бабиш отметил, что впервые в правительстве есть министр труда и социальных дел, который борется против пенсионеров. Он также подверг критике председательство Чехии в Совете Европейского Союза.

Председатель KOVO Роман Дурчо одним из первых выступил перед зданием правительства. С трибуны он заявил демонстрантам, что министры презирают профсоюзы.

"Правительство антисоциально, и мы начинаем громко заявлять об этом в начале сегодняшнего дня. Мы будем защищать интересы наших работников и не отступим", - сказал он.

Против выхода на пенсию в 68 лет

Профсоюзные активисты протестуют против повышения пенсионного возраста до 68 лет и против формы пенсионной реформы. Они требуют более раннего выхода на пенсию для востребованных профессий без сокращения получаемой суммы.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил на прошлой неделе, что во второй половине этого года он представит законопроект о более ранней пенсии для рабочих профессий и в своих предложениях не предусматривает введение пенсионного возраста в 68 лет. По словам Юречки, следует учитывать продолжительность жизни, продолжительность рабочего времени и интенсивность труда. Изменения в пенсионной реформе затронут людей в возрасте от сорока лет и моложе, сказал министр.

У профсоюзных активистов также есть сомнения по поводу формы нового стандарта выбросов Евро-7. Они опасаются потери рабочих мест и увольнений.

KOVO входит в Чешско-Моравскую конфедерацию профсоюзов (ČMKOS). Крупнейшая штаб-квартира профсоюзов в Чешской Республике поддержала протест.

Источник: novinky.cz

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