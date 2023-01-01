«Я приеду и женюсь на тебе», — пообещал мошенник. Пенсионерка послала ему 5 миллионов крон

​70-летняя женщина познакомилась с мужчиной в группе Facebook весной 2021, года и они общались почти два года.

Полиция разыскивает мошенника, который, выдавая себя за врача из Йемена, выманил у пенсионерки из Чешского Крумлова более 5 миллионов крон. Он написал ей, что хотел бы приехать, но у него нет денег. Они общались через социальные сети в течение двух лет, и пенсионерка верила, что он женится на ней.

Об этом Мирослав Шупик, пресс-секретарь полиции Чешского Крумлова, сообщил изданию Právo.

«70-летняя женщина познакомилась с мужчиной в группе Facebook весной 2021 года, и они поддерживали контакт до 22 марта этого года. Он утверждал, что родом из Брно, но работает врачом в Йемене. Он также пообещал пенсионерке, что они будут жить вместе, когда он приедет, и в итоге он женится на ней», — сказал Шупик.

Он отметил, что пенсионерка отправила мошеннику более 5 миллионов крон, использовав все свои средства от продажи дома и несколько раз занимая деньги.

Если мужчина будет пойман, ему грозит до восьми лет лишения свободы за мошенничество.

Источник: novinky.cz

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