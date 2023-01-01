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Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека

Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека

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Новости 420on
30 марта
13:27
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​«Один человек был реанимирован нашими бригадами на месте, но, к сожалению, безуспешно — мужчина умер», — сказала Моника Новакова, пресс-секретарь службы спасения.

Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека

Один человек погиб в результате пожара в доме в Петрове под Прагой вечером 29 марта. В доме находились еще два человека, которых медики доставили в больницу для обследования. Полиция проводит расследование, выдвигая версию, что мужчина, по всей видимости, поджег дом, а затем покончил жизнь самоубийством.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:13. "На месте происшествия мы установили, что пожар, скорее всего, начал мужчина 1967 года рождения, который впоследствии покончил жизнь самоубийством", - сказал представитель полиции Павел Трукса. Он сказал, что на месте происшествия было несколько очагов возгорания. Полиция не сообщила дальнейших подробностей. Было назначено судебно-медицинское вскрытие погибшего, а причины и обстоятельства дела расследует полиция.

"Когда мы прибыли, было уже довольно дымно, мы закончили тушить пожар, ликвидация произошла в 21:30, но мы были на месте происшествия до утра, помогая полиции", - сказал представитель пожарной службы Ян Сикора.

"Один человек был реанимирован нашими бригадами на месте, но, к сожалению, безуспешно, мужчина умер", - сказала Моника Новакова, пресс-секретарь службы спасения. По ее словам, спасатели доставили двух других людей, мужчину и женщину, в Центральный военный госпиталь в Праге для дальнейшего обследования, без видимых травм. По предварительным оценкам, пожар нанес ущерб в размере 200 000 крон.

Источник: novinky.cz

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