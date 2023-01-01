Чешские СМИ: Предупреждение элитам. В России знают, что терпят поражение, и начинают угрожать сталинскими методами

Новости последних дней об арестах чиновников в Москве и Брянске воспринимаются не как одноразовые акции, а как признаки набирающей обороты работы, пишет обозреватель РИА Новости.

Ответственность, честность, профессионализм и эффективность — таких принципов должна придерживаться российская политическая и военная элита, если она хочет выстоять в нынешнюю эпоху. К стандартам работы в новых условиях следует подходить со всей серьезностью, пишет Петр Акопов, комментатор российского государственного информационного агентства РИА Новости, в тексте, который необычайно откровенно критикует российские условия и неудачи, одновременно делая зловещее предупреждение высокопоставленным чиновникам.

В тексте, озаглавленном «Новая ответственность элиты — и не говорите, что вас никто не предупреждал», Акопов делает необычно резкие выпады. В нем он напоминает о предупреждениях, которые в прошлом веке давал руководителям бывший советский тоталитарный лидер Иосиф Сталин.

«Речь идет не о запугивании всех сразу и тем более не о борьбе с оппозицией или заговорщиками (реальными или мнимыми) — вся номенклатура (то есть управленческая элита) должна быть приспособлена к стандартам работы в новую эпоху. Они очень просты: ответственность, честность, профессионализм, эффективность — и фактически ничем не отличаются от тех, которые применялись в мирное время», — сказал он. Он подчеркнул, что разница лишь в «степени ответственности номенклатуры за их соблюдение».

РИА Новости — государственное информационное агентство, и его комментарии часто отражают точку зрения кремлевской верхушки. В начале вторжения России в Украину Акопов опубликовал на победную статью, в которой планы Москвы в отношении соседней страны были описаны в такой отталкивающей манере, что само агентство в итоге отказалось от нее.

В своем нынешнем материале Акопов напомнил о недавнем сообщении бывшего президента Дмитрия Медведева, который обратил внимание на телеграмму, которую Сталин направил руководителям оборонной промышленности в сентябре 1941 года, во время Второй мировой войны. «Генсек (Сталин) требовал, чтобы приказы выполнялись честно и в срок, угрожая при этом, что в противном случае "я ударю по вам как по преступникам, презирающим честь и интересы Отечества"», — процитировал он текст, добавив, что «жест Медведева можно рассматривать как проявление постмодернизма».

«Это не новый 37-й год», — написал Акопов, имея в виду период жестких сталинских репрессий.

«Тогда речь шла о том, что после первых репрессий против конкурентов Сталина, проигравших борьбу за власть, государственный аппарат в приступе доносительства оклеветал и себя. (...) Репрессивная машина буквально вышла из-под контроля не только силовых структур, но и руководства страны, включая Сталина», — написал он, добавив, что нынешние реалии иные.

Он напомнил о нескольких случаях арестов чиновников за коррупцию, которая процветает, несмотря на войну. «Где аресты? Этот вопрос уже который год повторяют многие наши (российские) граждане. Они имеют в виду чиновников, военных и бизнесменов, ответственных за то, что происходит на фронте и в тылу: за неграмотные военные операции со значительными потерями, за бездумное обращение с солдатами, за нехватку того или иного вида оружия и так далее», — сказал он, имея в виду распространяющуюся критику военного командования.

«Возмущение понятно: военные операции выявляют все проблемы, а их у нас (при всех наших усилиях по созданию эффективного механизма управления) было предостаточно. Не только проблем, но и родовых травм, которые являются симптоматикой всей постсоветской социально-экономической системы, — сказал он. — И коррупция здесь — одна из самых сильных болезней».

Он подчеркнул, что во время войны коррупция становится «буквально государственной изменой». «Тот факт, что она (измена) не отождествляется с ней юридически, не меняет реальности. Общество и высшее руководство страны именно так воспринимают тех, кто думает, где и как урвать из бюджета, в том числе деньги, предназначенные для армии и обеспечения безопасности, в самые трудные времена», — сказал он.

Он добавил, что новости последних дней об арестах в Москве и Брянске воспринимаются не как одноразовые акции, а как признаки набирающей обороты работы. В Москве два дня назад был арестован начальник отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков, а в среду стало известно, что СК обвиняет полковника в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для охраны Крымского моста. При этом речь идет не просто о поставке неисправного вооружения, но еще и о его закупке по заведомо завышенным ценам.

По словам Акопова, многие чиновники в Брянской области на границе с Украиной хотят «жить как раньше» и не понимают, что «наступают новые времена».

«Они не просто окажутся под пристальным контролем силовых структур (это было и раньше, но кумовство и местнические порядки зачастую не давали хода расследованию), но и будут получать по рукам в ускоренном режиме, не успев включить неофициальные механизмы чиновничьей защиты. Потому что военное время — не в Брянской области, а в стране в целом», — говорит он. В конце он зловеще предупреждает, что на нынешние вызовы сможет ответить только та часть российской элиты, которая максимально серьезно отнесется ко всему, включая предупреждения об ответственности.

Источник: novinky.cz

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