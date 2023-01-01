Украинская полиция задержала киберпреступников за кражу 93 миллионов крон, среди пострадавших — чехи

Украинская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в участии в преступной группе, которые использовали фишинговые схемы для кражи более 4,3 млн долларов (около 93 миллионов крон) у более чем 1000 жертв по всей Европе. Еще десять человек были задержаны в странах Евросоюза. Об этом сообщило МВД Украины. Украинская полиция сотрудничала с властями Чехии.
Мошенники создали более 100 мошеннических сайтов для получения информации о банковских картах жертв и доступа к их счетам. Они предлагали различные товары для продажи по ценам ниже рыночных. Но когда покупатели вводили данные своей карты для оплаты мошеннических товаров, вместо сделки у них украли реквизиты их счетов, а во многих случаях и деньги, сообщили в киберподразделении украинской полиции.
Члены банды также открыли два украинских колл-центра, один в Виннице, а другой во Львове, и наняли операторов, чтобы убеждать клиентов совершать покупки.
Жертвы были из нескольких европейских стран, включая Чехию, Польшу, Францию, Испанию и Португалию.
Всего сотрудники полиции провели около 30 обысков в домах и автомобилях подозреваемых, изъяли мобильные телефоны, сим-карты и компьютерную технику, используемую в незаконной деятельности, в двух колл-центрах.
Двум организаторам преступной группировки предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступной организации. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Еще десять членов банды задержаны в странах ЕС и, по данным международных органов, расследование продолжается.
Источник: novinky.cz
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