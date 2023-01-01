НАК: убийство военкора Владлена Татарского было спланировано «спецслужбами Украины»

В причастности к взрыву подозревают Дарью Трепову, 3 апреля Следственный комитет сообщил о ее задержании. Следствие предполагает, что она действовала не одна.

Пропагандист и сторонник вторжения России в Украину Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной после того, как ему вручили статуэтку с его изображением.

Об этом сообщает российский новостной сайт РБК. 30 человек, включая ребенка, получили ранения, сообщает Фонтанка.ру. Состояние шести пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое.

Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник РБК в МВД рассказал, что на месте работают взрывотехники ФСБ. По предварительной версии, устройство было приведено в действие дистанционно, в организации убийства российского военного блогера Владлена Татарского подозревают молодую жительницу Санкт-Петербурга.

«То, что инициатором взрыва была девушка, — это одна из версий. Не исключено, что за убийством стоят другие люди», — сказал источник в МВД.

Информация о том, что готовится покушение на Владлена Татарского, российским спецслужбам была известна давно. Он также был включен в базу данных «Миротворец».

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения подозревается в организации убийства военкора Владлена Татарского, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Трепова призналась что именно она принесла в кафе коробку со скульптурой, внутри которой было взрывное устройство, но не сказала, от кого она получила коробку.

По данным сайта «Фонтанка», кафе принадлежало главе группы «Вагнер» Евгению Пригожину. Татарский посетил кафе для проведения «патриотического вечера».

Убийство военкора Владлена Татарского было спланировано «спецслужбами Украины», сообщил 3 апреля Национальный антитеррористический комитет. По его данным, для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).



В сообщении Дарья Трепова, которую задержали в Петербурге по подозрению в причастности к взрыву, в результате которого погиб военкор, названа «активной сторонницей» ФБК.



Сам взрыв в Петербурге в сообщении НАК назван террористическим актом.

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине он был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», а после начала боев в Донбассе вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним он выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции он вернулся в Донбасс военкором. На его телеграм-канал подписано более 500 000 человек, в нем он публиковал новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Источник: novinky.cz

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