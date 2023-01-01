Не пощадил ни собаку, ни кошку. В Чехии ищут «охотника» на домашних животных

Кошку с кровоточащей огнестрельной раной хозяева нашли прямо у собственного дома.

С начала марта следователи расследуют два случая жестокого обращения с животными, в которых неизвестный злоумышленник выстрелил в собаку и кошку. Первый случай произошел рядом с деревней Низбор в районе Страдонице — там он стрелял в собаку. Также получила ранения кошка породы мейн-кун, которая впоследствии была найдена хозяевами лежащей с кровоточащей раной возле их дома. Преступнику (или преступникам) грозит три года тюрьмы за жестокое обращение с животными.

Собаку застрелили во время выгула, кошку — у дома хозяев

«Неизвестный преступник выстрелил в собаку из неидентифицированного огнестрельного оружия. Пуля застряла в животном, в результате чего потребовалась операция», — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтер.

С той же проблемой пришлось столкнуться и хозяевам кошки породы мейн-кун, которую застрелили на улице Юнгманнова в Горжовицах, на участке в жилом комплексе.

«По словам хозяина, кошка никогда не отбегала далеко от дома и выходила только на короткие прогулки. Однако однажды она не пришла домой и не откликнулась на зов. Затем хозяева нашли свою кошку лежащей с кровоточащей раной рядом с домом. Хозяин отвез животное к ветеринару, который осмотрел его и обнаружил в теле кошки огнестрельное ранение», — рассказала пресс-секретарь.

Виновным грозит до трех лет лишения свободы. В обоих случаях уголовный розыск возбудил дело по подозрению в жестоком обращении с животными. Преступникам грозит до трех лет лишения свободы, если они будут пойманы и признаны виновными.

«Мы обращаемся к общественности за помощью в выяснении обстоятельств этих дел. Если вы заметили или подозреваете кого-то в совершении подобных действий, пожалуйста, сообщите информацию в полицию по телефону экстренной линии 158», — добавил пресс-секретарь.

Источник: prazska.drbna.cz

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