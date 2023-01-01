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Какая погода будет в Чехии на Пасху и в ближайшие дни?

Какая погода будет в Чехии на Пасху и в ближайшие дни?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
03 апреля
11:50
656
Подсказка: пальто и куртки пока не прячем.

Какая погода будет в Чехии на Пасху и в ближайшие дни?

Первая неделя апреля не порадует любителей тепла: температура будет нижесреднего показателя предыдущих лет. Из-за холодного северо-восточного потока, который проникает в Чехию, погода снова станет «зимней». Температура будет постепенно повышаться, но медленно. 

Кроме того, нас ждут и опасные метеорологические явления. Утром на дорогах могут образовываться иней или гололед, в горах при сочетании снегопада и ветра возможны снежные заносы, в низинах также может идти снег. Ночные заморозки, которые будут сопровождать нас до пятницы, нанесут ущерб растительности, особенно цветущим деревьям.

Пасха будет богата на осадки. На большей части территории Чехии ожидаются дожди.

 

  • В понедельник, 3 апреля, будет переменная облачность, временами пройдут дожди со снегом, в горах количество осадков увеличится. Там выпадет около 5 см снега и могут образоваться снежные заносы. После полудня температура воздуха составит от 0 до 5°C, в Южно-Моравском крае — 7°C. В течение дня северо/северо-восточный ветер начнет усиливаться с порывами до 55 км/ч, что приведет к понижению температуры.
  • Самым холодным днем недели будет вторник, 4 апреля. Ожидается облачность / переменная облачность, в некоторых районах пройдут дожди со снегом. В горах местами будет снег. Утренние температуры составят от –1 до –5°C. Дневные температуры — от 1 до 5°C.
  • В среду, 5 апреля, будет тоже облачно / частично облачно, местами пройдут дожди cо снегом, включая низины. Утренние температуры составят от –2 до –6°C. Дневные — от 3 до 7°C.
  • В четверг, 6 апреля, в течение дня облачность будет увеличиваться с востока, постепенно принося и дождь. Температура утром составит от –1 до –5°C. Днем — от 4 до 8°C.
  • В пятницу, 7 апреля, ожидается пасмурная погода, местами дождь, днем снег пройдет только в горах. Утренние температуры — от –2 до 2°C, дневные — от 5 до 9°C.
  • В субботу, 8 апреля, будет облачно, местами дождь, на вершинах гор будет лежать снег. Утренние температуры составят от 4 до 0°C. Дневные — от 6 до 10°C.
  • В воскресенье, 9 апреля, будет пасмурно, местами дождь и ливень. Утренние температуры — от 4 до 0°C, дневные — от 8 до 12°C.

 

Источник: novinky.cz

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