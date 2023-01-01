Погода в Чехии на Пасху и выходные

Планировать прогулки на природе с семьей или остаться дома? Ясно одно: первая неделя апреля не радует нас теплом.

Первая неделя апреля не порадует любителей тепла: температура будет ниже среднего показателя предыдущих лет. Из-за холодного северо-восточного потока, который проникает в Чехию, погода снова станет «зимней». Температура будет постепенно повышаться, но медленно.

Кроме того, нас ждут и опасные метеорологические явления. Утром на дорогах могут образовываться иней или гололед, в горах при сочетании снегопада и ветра возможны снежные заносы, в низинах также может идти снег. Ночные заморозки, которые будут сопровождать нас до пятницы, нанесут ущерб растительности, особенно цветущим деревьям.

Пасха будет богата на осадки. На большей части территории Чехии ожидаются дожди.

В пятницу, 7 апреля, ожидается пасмурная погода, местами дождь, днем снег пройдет только в горах. Утренние температуры — от –2 до 2°C, дневные — от 5 до 9°C.

ожидается пасмурная погода, местами дождь, днем снег пройдет только в горах. Утренние температуры — от –2 до 2°C, дневные — от 5 до 9°C. В субботу, 8 апреля, будет облачно, местами дождь, на вершинах гор будет лежать снег. Утренние температуры составят от 4 до 0°C. Дневные — от 6 до 10°C.

будет облачно, местами дождь, на вершинах гор будет лежать снег. Утренние температуры составят от 4 до 0°C. Дневные — от 6 до 10°C. В воскресенье, 9 апреля, будет пасмурно, местами дождь и ливень. Утренние температуры — от 4 до 0°C, дневные — от 8 до 12°C.

Источник: novinky.cz

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