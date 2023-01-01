Чешский пенсионер отдал знакомому 60 граммов марихуаны и поплатился за это

Наркотики, которые он отдал другу безвозмездно, вылились для 69-летнего мужчины в неприятные последствия.

Сотрудники полиции обнаружили, что это не единичный случай, и арестовали мужчину в течение последующих дней. У него нашли еще 800 граммов марихуаны, и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

69-летний пенсионер совершил преступление, связанное с незаконным производством и иным распоряжением наркотическими средствами, психотропными веществами и ядами, передав в середине марта бесплатно другу почти 60 граммов марихуаны, которую он хранил в своей квартире.

«При этом мужчины договорились о передаче наркотического вещества в помещении одного из баров в Кельне. Там к обвиняемому подошел местный посетитель, который сказал, что хочет покурить травку. Прошло совсем немного времени, и они подтвердили свою устную договоренность, передав наркотик в квартире», — сказала пресс-секретарь полиции Адела Фиалова. На основании проведенных оперативных мероприятий сыщики установили, что это не единичный случай, и в последующие дни арестовали мужчину.

«Перед проведением обыска сотрудники полиции изъяли еще 800 граммов высушенной марихуаны, которую он добровольно им отдал», — рассказала пресс-секретарь, добавив, что мужчина находится на свободе и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит тюремное заключение сроком от одного до пяти лет.

Источник: prazska.drbna.cz

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