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Десятки человек в Чехии обратились в больницу после обеда в ресторане

Десятки человек в Чехии обратились в больницу после обеда в ресторане

Партнер рубрики:
Новости 420on
04 апреля
09:25
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В городе Градец-Кралове было зарегистрировано 15 случаев заболевания сальмонеллезом, подтвердили региональные чиновники в сфере здравоохранения.

Десятки человек в Чехии обратились в больницу после обеда в ресторане

Десятки человек обратились в университетскую больницу в Градце-Кралове в выходные с кишечными проблемами. Большинство из них продолжили лечение дома. Только один пациент остается в больнице и находится в стабильном состоянии. Региональная санитарная станция подтвердила 15 случаев сальмонеллеза. Ожидаются результаты анализов других людей.

В Градце-Кралове было зарегистрировано 15 случаев заболевания сальмонеллезом, подтвердили региональные чиновники в сфере здравоохранения. При этом более 30 человек имели кишечные проблемы.

В выходные посетители обедали в одном из вьетнамских ресторанов в центре города на Большой площади. Владелица ресторана немедленно отреагировала на ситуацию, публично извинившись перед посетителями на странице заведения в Facebook. По ее информации, у всех, кто употреблял еду с арахисовым соусом, возникли проблемы со здоровьем. Инкубационный период сальмонеллеза длится от 12 часов до пяти дней, поэтому у кого-то симптомы могут проявиться позже.

По словам пресс-секретаря Вероники Крейчи, эта информация пока не подтверждена сотрудниками здравоохранения, которые занимаются поиском точной причины. «Мы постараемся, если получится, взять пробы пищи, ингредиентов, взять пробы из окружающей среды и посуды. Иными словами, мы попытаемся найти причину проблем со здоровьем», — сказала она.

Симптомами сальмонеллеза являются диарея и лихорадка, иногда рвота. Болезнь опасна для маленьких детей, пожилых или ослабленных людей, которые подвержены риску так называемого сальмонеллезного сепсиса, который может закончиться трагически.

Для лечения подходят пробиотики, но антибиотики не рекомендуются, так как они могут сократить продолжительность клинических симптомов, но, напротив, продлить время, необходимое пациентам для самостоятельного выведения сальмонелл. Тем, кто подозревает у себя сальмонеллез, рекомендуется обратиться к врачу.

Источник: irozhlas.cz

 

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