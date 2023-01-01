Известно название вьетнамского ресторана в Чехии, где отравились 80 человек

Как и ожидалось, число людей, заболевших сальмонеллезом после посещения ресторана в Градце-Кралове, увеличилось. Пострадавших уже более 80 человек.

Десятки человек обратились в университетскую больницу в Градце-Кралове за помощью. Региональная санитарная станция подтвердила 16 случаев сальмонеллеза, еще более 60 пострадавших имели кишечные проблемы.

Большинство посетителей вьетнамского ресторана, страдавших от диареи, рвоты и повышенной температуры, лечатся дома.

Три человека остаются под присмотром врачей. «Их состояние стабильно», — сказал пресс-секретарь больницы Якуб Сохор.

В выходные посетители обедали в ресторане Ochutnejte Vietnam в центре города на Большой площади. Владелица ресторана немедленно отреагировала на ситуацию, публично извинившись перед посетителями на странице заведения в Facebook. По ее информации, у всех, кто употреблял еду с арахисовым соусом, возникли проблемы со здоровьем. Инкубационный период сальмонеллеза длится от 12 часов до пяти дней, поэтому у кого-то симптомы могут проявиться позже.

Гигиенисты в понедельник распорядились закрыть заведение, а затем провели санитарную обработку внутренних помещений.

«В общей сложности было взято 25 образцов сырья и мазки с поверхностей, посуды и рук сотрудников. Результаты должны быть получены в первой половине следующей недели. В то же время сотрудники были направлены на анализы, чтобы исключить возможных носителей заболевания», — сообщила ČTK Вероника Крейчи, пресс-секретарь Региональной станции гигиены в Градце-Кралове.

Симптомами сальмонеллеза являются диарея и лихорадка, иногда рвота. Болезнь опасна для маленьких детей, пожилых или ослабленных людей, которые подвержены риску так называемого сальмонеллезного сепсиса, который может закончиться трагически.

Ресторан в центре Градца-Кралове является одним из самых посещаемых ресторанов в городе. Последний случай заболевания пищевого происхождения был зафиксирован в Градце-Кралове в июне 2018 года, когда 81 посетитель заболел золотистым стафилококком после употребления куриных шашлыков с овощами из бистро. 57 человек попали в больницу. Оператор бистро был оштрафован на четверть миллиона крон.

Источник: irozhlas.cz

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