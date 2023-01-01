ФОТО: в Чехии горела смотровая башня

Пожарные выехали на пожар на Влчи-Горе около 2:30. «Огонь полностью охватил дом, а также затронул смотровую башню. Пожарным удалось ее спасти», — рассказали в пожарной службе.
Во время тушения пожара один из добровольных пожарных повредил ногу. Причина возгорания неизвестна.
Мэр Красна-Липы Ян Коларж сообщил, что соседнее здание, принадлежащее частному лицу, полностью сгорело, а башня была повреждена. По его словам, популярное экскурсионное место придется закрыть на некоторое время. Он оценил ущерб, нанесенный городскому имуществу, в 2 млн крон.
«Я стою на смотровой башне, и это хорошая новость. Лестница внизу повреждена, окна разбиты, крыша немного повреждена, также потребуется покраска», — описал мэр состояние башни.
Четырехгранная кирпичная башня была открыта на горе высотой 581 метр в мае 1889 года. Она изменила свой облик в 1908 году, когда ее покрыли крышей, доведя общую высоту до 16 метров.
Здание было отремонтировано в период с 1996 по 1999 год. Со смотровой площадки башни открывается круговой вид на хребты Лужицких гор, Чешскую Швейцарию, а при хорошей видимости можно увидеть Йизерские горы, Крконоше и гору Ештед.
Источник: novinky.cz
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