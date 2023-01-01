ФОТО: Зловещий синий фургон сеет панику среди жителей Чехии. Правда или фейк?

В социальных сетях распространяется предупреждение о появлении синего фургона, который якобы ездит по поселкам в Центральной Чехии. По словам людей в социальных сетях, неизвестные преступники в фургоне подбрасывают отравленную приманку за ограды домов, чтобы поубивать собак и кошек, а заодно выбрать участки для грабежа.

Люди в группах Facebook в ужасе, но полиция предупредила о дезинформации и представила достоверные данные.

В последние недели в социальных сетях распространяются предупреждения о синем фургоне, который якобы курсирует по центральной Чехии и выбирает объекты для ограбления. Сообщения о предполагаемом присутствии фургона поступают из населенных пунктов Раковницкого края — Лоденице, Мшец, Мшецкие Жехровице и Новые Страшецы, а также из Кладненского края, где речь идет о поселках Ледце, Градечно и Тухловице. Люди в социальных сетях делятся местоположением и фотографиями синих фургонов, которые кажутся им немного подозрительными, — часто отличаются марка фургона, тип, а иногда даже цвет.

Полиция опубликовала достоверные данные

Полиция назвала подобные сообщения в социальных сетях дезинформацией и опубликовала соответствующие данные из муниципалитетов Центральной Чехии.

С 1 марта по 29 марта 2023 года сотрудники районного отделения полиции Нове Страшеци получили три сообщения о взломах зданий, это были взломы двух домов в Мшеци, о которых люди сообщили 3 марта. На следующий день полицейские зарегистрировали попытку взлома мастерской в Рынгольце, а последний случай взлома дома в деревне Лоденице был зарегистрирован 12 марта. В Кладненском регионе за тот же период полиция рассмотрела два случая краж из нежилых домов — 8 и 13 марта в деревне Градечно.

«Сотрудники полиции продолжают расследовать все эти дела и принимают необходимые меры для выяснения обстоятельств и установления конкретных лиц, несущих ответственность за случившееся. Мы не получали больше никаких сообщений от жителей вышеупомянутых муниципалитетов о проникновении в дома», — пояснила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Синий фургон и отравление животных? Мы не получали никаких уведомлений, говорит пресс-секретарь полиции

Представители полиции также прокомментировали передвижение синего фургона, из которого, как полагают, некто подбрасывал животным отравленные приманки.

«Мы не получали никаких сообщений от граждан по этому вопросу», — сказал представитель полиции. «Мы расследовали сообщение, поступившее на линию экстренного вызова 158, о передвижении двух синих фургонов в Нове Страшеци от 27 марта 2023 г. На основании этого сообщения оперативный сотрудник немедленно направил полицейский патруль для проверки ситуации, т.е. для проверки автомобилей и их экипажей. Проверяемые лица с иностранным гражданством выполняли замену покрытия крыши, при этом у них был письменный договор с лицом, которое заказало работы, и согласилось на их выполнение», — описала Рихтерова проверку экипажа синего фургона.

Полиция призывает людей обращаться непосредственно к ним, если им стало известно о каком-либо противоправном поведении, поскольку в их компетенцию входит раскрытие, выявление и выяснение правонарушений и преступлений, а не распространять вымышленные и непроверенные сообщения в социальных сетях.

«Пост или комментарий в социальной сети не заменяет обычного обращения в полицию. Это можно сделать в любом отделении полиции Чешской Республики, или через ассистированную цифровую службу Pol Point, или же обратившись по экстренной линии 158. Сообщение в социальных сетях не заменяет услуги электронной подачи заявлений в полиции Чешской Республики, поэтому оно не является подачей заявления в соответствии с положениями статьи 59 Закона № 141/1961 Св. зак. об уголовном процессе или положениями статьи 37 Закона № 500/2004 Св. зак. об административном кодексе», — пояснил представитель полиции.

«Мы посчитали очень важным предостеречь от таких комментариев», — заключил пресс-секретарь, добавив, что приоритетом и задачей полиции всегда является правдивое и актуальное информирование граждан о ситуации в области безопасности, а не продвижение и распространение ложных или сфабрикованных сообщений.

Источник: prazska.drbna.cz

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