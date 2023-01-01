Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Кокаин в понедельник, марихуана в воскресенье. Анализ сточных вод показал наркотические привычки жителей Праги

Кокаин в понедельник, марихуана в воскресенье. Анализ сточных вод показал наркотические привычки жителей Праги

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
04 апреля
15:25
642
В течение последнего года ученые исследовали образцы сточных вод в Праге и смогли составить карту употребления наркотиков в разные дни недели.

Кокаин в понедельник, марихуана в воскресенье. Анализ сточных вод показал наркотические привычки жителей Праги

Если кокаин наиболее популярен по понедельникам, то марихуану чаще всего употребляют по воскресеньям, а экстази — по средам. 

Популярность кокаина возросла. Ученые Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости начали фиксировать показатели наркотиков подобным образом в 2012 году. Они проводят измерения в городах Европы, включая Брно, Остраву, Ческе-Будеевице и Карловы Вары. В своем итоговом отчете эксперты опубликовали как уровень содержания кокаина в воде, так и его изменение в течение недели. В Праге кокаин пользуется особой популярностью. В 2012 году его уровень составлял 48,34 миллиграмма на 1 000 человек, а в прошлом году — 513 миллиграммов. В 2022 году чаще всего его употребляли по понедельникам, а затем по средам. Самый высокий уровень марихуаны был зафиксирован в Карловых Варах, на втором месте — Прага. За десять лет он вырос с 61,7 миллиграмма на 1 000 человек до 112,38. Наиболее популярна марихуана по воскресеньям. 

 

В Остраве самый высокий уровень употребления метамфетамина в Европе 

В Чехии по этому показателю лидирует Острава, на втором месте — Прага. После двух лет, когда употребление метамфетамина снизилось, сейчас оно составляет 625 миллиграммов на 1 000 человек. В европейском рейтинге Острава также занимает первое место, второе — Прага, третье — Карловы Вары. Четвертое и пятое места занимают немецкие города Хемниц и Дрезден недалеко от чешской границы. Острава также опережает Прагу по употреблению амфетамина. Больше всего люди употребляют его по понедельникам и меньше всего по пятницам. 

Наркотик для вечеринок экстази — это привычное дело для жителей Праги по средам, и столица с большим отрывом лидирует в Чешской Республике по его потреблению. В сточных водах обнаружен 51 миллиграмм на 1 000 человек, на втором месте Брно — 16,58 милиграмма. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 



читайте по теме
Assets
23 марта
12:04
1349
Общество
ВИДЕО: Перевозил наркотики в нижнем белье, но пражская полиция по делам иностранцев все нашла
Assets
10 марта
15:38
9143
О Праге
Рассказ бездомного — что скрывает преступная Прага
Assets
02 ноября
15:48
1982
Общество
В аэропорту Праги задержан контрабандист. Он проглотил презервативы с жидким кокаином
Assets
01 ноября
21:05
1771
Общество
Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди
Последние новости:
Assets
04 апреля
18:00
309
Общество
А как бы поступили вы? Два чешских мальчика нашли в трамвае рюкзак с 10 000 крон
Assets
04 апреля
17:11
228
Общество
В Украине был тяжело ранен чешский медик
Assets
04 апреля
14:21
1101
Общество
«Муж был добр ко мне, пока я не родила», — история бездомной Веры с пражского вокзала
Assets
04 апреля
12:14
1530
Общество
ФОТО: зловещий синий фургон сеет панику среди жителей Чехии. Правда или фейк?
Assets
04 апреля
10:46
539
Политика
Чешские СМИ: сегодня Финляндия вступит в НАТО, а как же Швеция?
Assets
04 апреля
10:38
373
Общество
ФОТО: в Чехии горела смотровая башня
Assets
04 апреля
12:43
2959
Общество
Известно название вьетнамского ресторана в Чехии, где отравились 80 человек
Assets
03 апреля
19:20
1998
Экономика
Чешский бюджет в глубоком минусе по итогам марта. Худший результат в истории
Assets
03 апреля
18:57
1267
Общество
В Праге свидание двух мужчин закончилось ограблением
Assets
03 апреля
17:31
1461
Общество
Чешский пенсионер отдал знакомому 60 граммов марихуаны и поплатился за это


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес