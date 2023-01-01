Кокаин в понедельник, марихуана в воскресенье. Анализ сточных вод показал наркотические привычки жителей Праги

В течение последнего года ученые исследовали образцы сточных вод в Праге и смогли составить карту употребления наркотиков в разные дни недели.

Если кокаин наиболее популярен по понедельникам, то марихуану чаще всего употребляют по воскресеньям, а экстази — по средам.

Популярность кокаина возросла. Ученые Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости начали фиксировать показатели наркотиков подобным образом в 2012 году. Они проводят измерения в городах Европы, включая Брно, Остраву, Ческе-Будеевице и Карловы Вары. В своем итоговом отчете эксперты опубликовали как уровень содержания кокаина в воде, так и его изменение в течение недели. В Праге кокаин пользуется особой популярностью. В 2012 году его уровень составлял 48,34 миллиграмма на 1 000 человек, а в прошлом году — 513 миллиграммов. В 2022 году чаще всего его употребляли по понедельникам, а затем по средам. Самый высокий уровень марихуаны был зафиксирован в Карловых Варах, на втором месте — Прага. За десять лет он вырос с 61,7 миллиграмма на 1 000 человек до 112,38. Наиболее популярна марихуана по воскресеньям.

В Остраве самый высокий уровень употребления метамфетамина в Европе

В Чехии по этому показателю лидирует Острава, на втором месте — Прага. После двух лет, когда употребление метамфетамина снизилось, сейчас оно составляет 625 миллиграммов на 1 000 человек. В европейском рейтинге Острава также занимает первое место, второе — Прага, третье — Карловы Вары. Четвертое и пятое места занимают немецкие города Хемниц и Дрезден недалеко от чешской границы. Острава также опережает Прагу по употреблению амфетамина. Больше всего люди употребляют его по понедельникам и меньше всего по пятницам.

Наркотик для вечеринок экстази — это привычное дело для жителей Праги по средам, и столица с большим отрывом лидирует в Чешской Республике по его потреблению. В сточных водах обнаружен 51 миллиграмм на 1 000 человек, на втором месте Брно — 16,58 милиграмма.

Источник: prazska.drbna.cz

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