В Украине был тяжело ранен чешский медик

Раненый доброволец помогал лечить солдат на фронте в восточной Украине.

Чешский медик, получивший тяжелые ранения в марте после попадания осколков в Донбассе, в понедельник был доставлен на машине скорой помощи в пражский Центральный военный госпиталь. Машину скорой помощи, следовавшую из Украины в Чехию через Польшу, сопровождали сотрудники полиции.

Врачи и медицинский персонал в Киеве, а затем во Львове смогли оказать волонтеру максимально возможную помощь, чтобы его смогли отвезти домой, несмотря на все еще тяжелое состояние, сообщает проект «Феникс».

«Мы хотели бы воспользоваться возможностью выразить огромную благодарность медицинскому персоналу и другим людям, которые помогали отвезти раненого коллегу в Прагу. Мы уверены, что персонал Института медицинской помощи обеспечит ему наилучший возможный уход», — говорится в сообщении проекта. После транспортировки врачи Института медицинской помощи проведут комплексное обследование, по результатам которого определят дальнейшее лечение пострадавшего. Они также будут опираться на медицинские карты своих коллег в Киеве, куда чешский медик был переведен из Донбасса несколькими днями позже. По данным Чешского телевидения, машину скорой помощи с пациентом, которая следовала из Украины в Чехию через Польшу, до больницы сопровождали медицинский автомобиль и полицейская машина.

Проект «Феникс» обучает украинских солдат военной медицине, также медики проекта сами оказывают помощь на передовой. По словам пресс-секретаря, «Феникс» был создан спонтанно как инициатива одного человека в ответ на агрессию России против Украины. Он сказал, что волонтеры уже обучили боевой медицине около 5 000 солдат. По данным Министерства иностранных дел, два чешских добровольца погибли в Украине, сражаясь против российской армии. Один в прошлом месяце, другой в июне прошлого года.

Источник: prazska.drbna.cz

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