Пара из Америки приехала в Прагу на помолвку. Горничная украла кольцо стоимостью четверть миллиона крон

У влюбленной пары из Америки исчезло обручальное кольцо стоимостью четверть миллиона крон. Мужчина приехал в Прагу, чтобы сделать предложение своей невесте, однако, по версии следователей, горничная украла у него кольцо.
52-летний мужчина пятидесяти двух лет привез из Америки кольцо из белого золота с бриллиантом. Он оставил кольцо в гостиничном номере на Летенской улице, чтобы дождаться подходящего момента. Однако кольцо исчезло еще перед торжественным моментом.
Детективы приступили к расследованию дела и установили, что никто не пробирался в помещение силой, камеры тоже не зафиксировали преступника.
«Было ясно, что кражу совершил кто-то, кто имел доступ в помещение. Сначала сыщики начали проверять горничных, что вскоре оказалось правильным. Одна из них сразу во время допроса дала признательные показания, а затем добровольно отдала украденное кольцо», — заявил представитель полиции Ричард Грдина.
Кольцо было возвращено владельцу. 50-летнюю женщину подозревают в совершении кражи, за которую она может провести за решеткой до пяти лет.
Источник: novinky.cz
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