Как подорожала в Чехии пасхальная выпечка. Оцениваем, сколько потратим на ингредиенты

Судя по рекламным буклетам крупных чешских сетей, ингредиенты для пасхальной выпечки подорожали за год в среднем на 32%. Из девяти ингредиентов, необходимых для выпечки беранка или мазанки, люди больше заплатят за восемь, причем молоко и сахар подорожали сильнее всего, если сравнивать с прошлым годом. Средняя скидка на отдельные товары в рекламных листовках в этом году составила 26%, что на 2% меньше, чем в прошлом году.
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|
Средние цены на отдельные товары в рекламных листовках, Пасха 2022 и 2023 годов
|
Товар
|
Средняя цена 2022
|
Средняя скидка 2022
|
Средняя цена 2023
|
Средняя скидка 2023
|
Разница в цене
|
Разница в скидке
|
Масло (250 г)
|
36,57 Kč
|
29 %
|
43,10 Kč
|
20 %
|
6,53 Kč
|
18 %
|
Яйца M (10 шт)
|
31,23 Kč
|
15 %
|
44,08 Kč
|
15 %
|
12,85 Kč
|
41 %
|
Пекарский порошок (1 шт)
|
1,65 Kč
|
41 %
|
2,69 Kč
|
28 %
|
1,04 Kč
|
63 %
|
Молоко полужирн. (1 л)
|
10,90 Kč
|
31 %
|
21,57 Kč
|
25 %
|
10,67 Kč
|
98 %
|
Ванильный сахар (1 шт)
|
2,95 Kč
|
27 %
|
2,99 Kč
|
25 %
|
0,04 Kč
|
1 %
|
Сахар (1 кг)
|
13,23 Kč
|
25 %
|
24,90 Kč
|
18 %
|
11,67 Kč
|
88 %
|
Цельный нечищеный миндаль (100 г)
|
20,35 Kč
|
41 %
|
19,72 Kč
|
46 %
|
-0,63 Kč
|
-3 %
|
Изюм (100 г)
|
7,80 Kč
|
30 %
|
8,97 Kč
|
25 %
|
1,17 Kč
|
15 %
|
Пшеничная мука полугрубого помола (1 кг)
|
17,90 Kč
|
17 %
|
20,23 Kč
|
30 %
|
2,33 Kč
|
13 %
|
Всего
|
142,58 Kč
|
28 %
|
188,25 Kč
|
26 %
|
45,67 Kč
|
32 %
|
Источник: Česká distribuční
«По сравнению с прошлым годом мы переплатим за молоко, сахар и яйца, которые являются неотъемлемой частью Пасхи. Средняя скидка на отдельные товары составила 26% в этом году по сравнению с 28% в прошлом», — резюмировал Ярослав Станек из компании Česká distribuční.
Молоко стоит в два раза дороже
Самый значительный рост цен по сравнению с прошлым годом произошел на полуобезжиренное молоко — на 98%. Если в прошлом году перед Пасхой литр молока можно было купить по средней акционной цене 11 крон, то в этом году — почти за 22 кроны.
Существенно подорожала и сахарная пудра. В этом году вы заплатите 25 крон за килограмм, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом. Яйца также заметно подорожали. Десяток штук размера М в этом году продаются в среднем за 44 кроны, что примерно на 13 крон больше, чем перед прошлогодними пасхальными праздниками. Сливочное масло (250 г) по сравнению с прошлым годом подорожало почти на 7 крон.
Аналитики отметили значительное процентное увеличение (63%) цены на пекарский порошок. Однако из-за низкой закупочной цены покупатели платят всего одну крону за штуку. Цена 100 г изюма выросла примерно на столько же по сравнению с прошлым годом.
Килограмм полугрубой пшеничной муки сейчас можно приобрести почти на две кроны дороже, чем в прошлом году. Цена на ванильный сахар практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Кроме того, цельный неочищенный миндаль стал на 3% дешевле, чем в преддверии Пасхи в прошлом году.
В этом году для приготовления пасхального беранка придется заплатить 60 чешских крон, что на треть (15 крон) больше, чем в прошлом году. Такая же цена будет и при покупке ингредиентов для выпечки чешского пасхального угощения — мазанца.
Источник: novinky.cz
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