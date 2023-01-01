Как подорожала в Чехии пасхальная выпечка. Оцениваем, сколько потратим на ингредиенты

«Пасха — это то время в году, когда возрастает интерес потребителей к покупке конкретных товаров, особенно яиц и ингредиентов для выпечки. Как и в прошлом году, мы проанализировали рекламные листовки семи крупнейших магазинов, чтобы посмотреть, как изменились цены на девять отслеживаемых нами товаров по сравнению с прошлым годом», — сказал Ярослав Станек из компании Česká distribuční.

Судя по рекламным буклетам крупных чешских сетей, ингредиенты для пасхальной выпечки подорожали за год в среднем на 32%. Из девяти ингредиентов, необходимых для выпечки беранка или мазанки, люди больше заплатят за восемь, причем молоко и сахар подорожали сильнее всего, если сравнивать с прошлым годом. Средняя скидка на отдельные товары в рекламных листовках в этом году составила 26%, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

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Средние цены на отдельные товары в рекламных листовках, Пасха 2022 и 2023 годов Товар Средняя цена 2022 Средняя скидка 2022 Средняя цена 2023 Средняя скидка 2023 Разница в цене Разница в скидке Масло (250 г) 36,57 Kč 29 % 43,10 Kč 20 % 6,53 Kč 18 % Яйца M (10 шт) 31,23 Kč 15 % 44,08 Kč 15 % 12,85 Kč 41 % Пекарский порошок (1 шт) 1,65 Kč 41 % 2,69 Kč 28 % 1,04 Kč 63 % Молоко полужирн. (1 л) 10,90 Kč 31 % 21,57 Kč 25 % 10,67 Kč 98 % Ванильный сахар (1 шт) 2,95 Kč 27 % 2,99 Kč 25 % 0,04 Kč 1 % Сахар (1 кг) 13,23 Kč 25 % 24,90 Kč 18 % 11,67 Kč 88 % Цельный нечищеный миндаль (100 г) 20,35 Kč 41 % 19,72 Kč 46 % -0,63 Kč -3 % Изюм (100 г) 7,80 Kč 30 % 8,97 Kč 25 % 1,17 Kč 15 % Пшеничная мука полугрубого помола (1 кг) 17,90 Kč 17 % 20,23 Kč 30 % 2,33 Kč 13 % Всего 142,58 Kč 28 % 188,25 Kč 26 % 45,67 Kč 32 % Источник: Česká distribuční

«По сравнению с прошлым годом мы переплатим за молоко, сахар и яйца, которые являются неотъемлемой частью Пасхи. Средняя скидка на отдельные товары составила 26% в этом году по сравнению с 28% в прошлом», — резюмировал Ярослав Станек из компании Česká distribuční.

Молоко стоит в два раза дороже

Самый значительный рост цен по сравнению с прошлым годом произошел на полуобезжиренное молоко — на 98%. Если в прошлом году перед Пасхой литр молока можно было купить по средней акционной цене 11 крон, то в этом году — почти за 22 кроны.

Существенно подорожала и сахарная пудра. В этом году вы заплатите 25 крон за килограмм, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом. Яйца также заметно подорожали. Десяток штук размера М в этом году продаются в среднем за 44 кроны, что примерно на 13 крон больше, чем перед прошлогодними пасхальными праздниками. Сливочное масло (250 г) по сравнению с прошлым годом подорожало почти на 7 крон.

Аналитики отметили значительное процентное увеличение (63%) цены на пекарский порошок. Однако из-за низкой закупочной цены покупатели платят всего одну крону за штуку. Цена 100 г изюма выросла примерно на столько же по сравнению с прошлым годом.

Килограмм полугрубой пшеничной муки сейчас можно приобрести почти на две кроны дороже, чем в прошлом году. Цена на ванильный сахар практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Кроме того, цельный неочищенный миндаль стал на 3% дешевле, чем в преддверии Пасхи в прошлом году.

В этом году для приготовления пасхального беранка придется заплатить 60 чешских крон, что на треть (15 крон) больше, чем в прошлом году. Такая же цена будет и при покупке ингредиентов для выпечки чешского пасхального угощения — мазанца.

Источник: novinky.cz

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