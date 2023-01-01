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Как подорожала в Чехии пасхальная выпечка. Оцениваем, сколько потратим на ингредиенты

Как подорожала в Чехии пасхальная выпечка. Оцениваем, сколько потратим на ингредиенты

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
05 апреля
12:09
167
«Пасха — это то время в году, когда возрастает интерес потребителей к покупке конкретных товаров, особенно яиц и ингредиентов для выпечки. Как и в прошлом году, мы проанализировали рекламные листовки семи крупнейших магазинов, чтобы посмотреть, как изменились цены на девять отслеживаемых нами товаров по сравнению с прошлым годом», — сказал Ярослав Станек из компании Česká distribuční.

Как подорожала в Чехии пасхальная выпечка. Оцениваем, сколько потратим на ингредиенты

Судя по рекламным буклетам крупных чешских сетей, ингредиенты для пасхальной выпечки подорожали за год в среднем на 32%. Из девяти ингредиентов, необходимых для выпечки беранка или мазанки, люди больше заплатят за восемь, причем молоко и сахар подорожали сильнее всего, если сравнивать с прошлым годом. Средняя скидка на отдельные товары в рекламных листовках в этом году составила 26%, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

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Средние цены на отдельные товары в рекламных листовках, Пасха 2022 и 2023 годов

Товар

Средняя цена 2022

Средняя скидка 2022

Средняя цена 2023

Средняя скидка 2023

Разница в цене

Разница в скидке

Масло (250 г)

36,57 Kč

29 %

43,10 Kč

20 %

6,53 Kč

18 %

Яйца M (10 шт)

31,23 Kč

15 %

44,08 Kč

15 %

12,85 Kč

41 %

Пекарский порошок (1 шт)

1,65 Kč

41 %

2,69 Kč

28 %

1,04 Kč

63 %

Молоко полужирн. (1 л)

10,90 Kč

31 %

21,57 Kč

25 %

10,67 Kč

98 %

Ванильный сахар (1 шт)

2,95 Kč

27 %

2,99 Kč

25 %

0,04 Kč

1 %

Сахар (1 кг)

13,23 Kč

25 %

24,90 Kč

18 %

11,67 Kč

88 %

Цельный нечищеный миндаль (100 г)

20,35 Kč

41 %

19,72 Kč

46 %

-0,63 Kč

-3 %

Изюм (100 г)

7,80 Kč

30 %

8,97 Kč

25 %

1,17 Kč

15 %

Пшеничная мука полугрубого помола (1 кг)

17,90 Kč

17 %

20,23 Kč

30 %

2,33 Kč

13 %

Всего

142,58 Kč

28 %

188,25 Kč

26 %

45,67 Kč

32 %

Источник: Česká distribuční

«По сравнению с прошлым годом мы переплатим за молоко, сахар и яйца, которые являются неотъемлемой частью Пасхи. Средняя скидка на отдельные товары составила 26% в этом году по сравнению с 28% в прошлом», — резюмировал Ярослав Станек из компании Česká distribuční.

 

Молоко стоит в два раза дороже

Самый значительный рост цен по сравнению с прошлым годом произошел на полуобезжиренное молоко — на 98%. Если в прошлом году перед Пасхой литр молока можно было купить по средней акционной цене 11 крон, то в этом году — почти за 22 кроны.

Существенно подорожала и сахарная пудра. В этом году вы заплатите 25 крон за килограмм, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом. Яйца также заметно подорожали. Десяток штук размера М в этом году продаются в среднем за 44 кроны, что примерно на 13 крон больше, чем перед прошлогодними пасхальными праздниками. Сливочное масло (250 г) по сравнению с прошлым годом подорожало почти на 7 крон.

Аналитики отметили значительное процентное увеличение (63%) цены на пекарский порошок. Однако из-за низкой закупочной цены покупатели платят всего одну крону за штуку. Цена 100 г изюма выросла примерно на столько же по сравнению с прошлым годом.

Килограмм полугрубой пшеничной муки сейчас можно приобрести почти на две кроны дороже, чем в прошлом году. Цена на ванильный сахар практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Кроме того, цельный неочищенный миндаль стал на 3% дешевле, чем в преддверии Пасхи в прошлом году.

В этом году для приготовления пасхального беранка придется заплатить 60 чешских крон, что на треть (15 крон) больше, чем в прошлом году. Такая же цена будет  и при покупке ингредиентов для выпечки чешского пасхального угощения — мазанца.

 

Источник: novinky.cz

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