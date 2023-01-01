Меньше покупок для хобби и отдыха. Розничные продажи в Чехии упали

«Розничные продажи с поправкой на влияние ценового фактора упали в феврале на 6,4% в годовом исчислении. Снижение продаж продолжается с мая прошлого года», — сказала Яна Готвальдова из отдела ČSÚ (Чешского статистического управления).
«Снижение продаж продолжается десятый месяц подряд в магазинах, торгующих товарами для дома и товарами для культуры, спорта и отдыха. В других типах специализированных магазинов с непродовольственными товарами продажи выросли», — добавила Мари Бушкова (ČSÚ).
Согласно статистическим данным, продажи в интернет-магазинах и магазинах, осуществляющих доставку по почте, снижаются уже 14 месяцев подряд. Продажи топлива, напротив, демонстрируют рост вот уже третий месяц.
Источник: novinky.cz
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