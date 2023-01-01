Запугивали женщину по телефону часами. Мошенники заставили ее отдать 666 тысяч крон

Мошенники даже научили ее, что нужно говорить, если к ней кто-то подойдет. Нужно было ответить «Проводится полицейская операция под руководством Службы уголовного розыска».

Полиция Праги расследует еще один случай мошенничества с участием вымышленного банкира. Мошенникам удалось направить женщину из банка в прямиком в биткоиномат, куда она внесла 666 тысяч чешских крон. Ей не давали ей повесить трубку в течение нескольких часов.

Случай произошел в последний день марта, когда с жертвой связался якобы банкир и сообщил, что кто-то оформил на нее кредит. Он также назвал три последних цифры номера ее удостоверения личности, ее постоянный адрес и дату рождения. Затем позвонил будто бы следователь и сказал женщине, что она стала жертвой кредитной аферы, и велел ей ждать звонка от В., который является сотрудником службы безопасности банка.

«В. действительно перезвонил и убедил женщину снять все наличные деньги со счета в банке в Праге 2 и лично внести их в банкомат в Праге 5. Жертва сняла почти 9 900 000 чешских крон и преодолела почти трехкилометровый путь», — сказал представитель полиции Ян Рыбански.

По указанному адресу она нашла только биткоиномат, но В. сказал ей, что это действительно банкомат ее банка для внесения наличных. Жертву не насторожило ни предупреждение на автомате о частых случаях мошенничества, ни подтверждающий документ о том, что она действительно вносила деньги в биткоиномат, а не в свой банк.

По данным полиции, она совершила 37 транзакций по QR-кодам с определенным биткоин-адресом, присланным ей В. через мобильное приложение, отправив в общей сложности 666 000 чешских крон. «В тот момент она поняла, что, вероятно, стала жертвой мошенничества, и прекратила переводить деньги», — заявил пресс-секретарь.

Впоследствии женщина рассказала полиции, что мошенники были очень убедительны. Они разговаривали с ней по телефону в течение нескольких часов и постоянно спрашивали, что происходит вокруг нее, не позволяя ей завершить разговор.

Источник: novinky.cz

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