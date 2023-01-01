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Мошенники взялись за Aukro. Вот как они обкрадывают доверчивых людей

Мошенники взялись за Aukro. Вот как они обкрадывают доверчивых людей

Партнер рубрики:
Новости 420on
05 апреля
18:32
258
Чешский онлайн-портал Aukro предупредил, что в последнее время участились случаи мошенничества от имени портала. Киберпреступники преследуют одну цель — вымогать деньги у доверчивых людей. Представители компании рассказали, как работает эта схема.

Мошенники взялись за Aukro. Вот как они обкрадывают доверчивых людей

"Обратите внимание, что в последние дни мы зафиксировали неоднократные попытки мошеннического поведения", - предупредили представители Aukro в начале апреля.

По их словам, киберпреступники злоупотребляют так называемым платежом через Aukro, который продвигается онлайн-рынком как самый безопасный способ покупки и продажи товаров. Этот способ оплаты предлагает 100-процентную гарантию возврата денег.

"В электронных письмах мошенник выдает себя за Aukro и требует произвести платеж через Aukro на другой банковский счет", - предупредили представители компании, добавив, что для оплаты через Aukro используются только два платежных счета: 2401843649/2010 (для платежей в CZK) и 2802084452/2010 (для платежей в EUR).

Если люди попадутся на удочку киберпреступников и отправят деньги на счет, указанный в мошенническом сообщении, они потеряют их безвозвратно.

Кроме того, поддельные платежные квитанции рассылаются от имени онлайн-магазинов с просьбой выслать товар. Таким образом, продавцы также могут быть обмануты. "Поэтому будьте осторожны, прежде чем совершить платеж или отправить товар", - добавили в компании.

Само собой разумеется, что если продавцы отправят товар, они не получат оплату и в результате даже не получат предложенный товар.

"Как продавец, вы можете проверить каждый платеж, полученный через Aukro, в разделе Мой Aukro - Продано", - говорится в рекомендации онлайн-площадки.

"Если вы подозреваете, что это мошенничество, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами", - заключила компания.

Источник: novinky.cz

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