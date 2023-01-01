Мошенники взялись за Aukro. Вот как они обкрадывают доверчивых людей

"Обратите внимание, что в последние дни мы зафиксировали неоднократные попытки мошеннического поведения", - предупредили представители Aukro в начале апреля.
По их словам, киберпреступники злоупотребляют так называемым платежом через Aukro, который продвигается онлайн-рынком как самый безопасный способ покупки и продажи товаров. Этот способ оплаты предлагает 100-процентную гарантию возврата денег.
"В электронных письмах мошенник выдает себя за Aukro и требует произвести платеж через Aukro на другой банковский счет", - предупредили представители компании, добавив, что для оплаты через Aukro используются только два платежных счета: 2401843649/2010 (для платежей в CZK) и 2802084452/2010 (для платежей в EUR).
Если люди попадутся на удочку киберпреступников и отправят деньги на счет, указанный в мошенническом сообщении, они потеряют их безвозвратно.
Кроме того, поддельные платежные квитанции рассылаются от имени онлайн-магазинов с просьбой выслать товар. Таким образом, продавцы также могут быть обмануты. "Поэтому будьте осторожны, прежде чем совершить платеж или отправить товар", - добавили в компании.
Само собой разумеется, что если продавцы отправят товар, они не получат оплату и в результате даже не получат предложенный товар.
"Как продавец, вы можете проверить каждый платеж, полученный через Aukro, в разделе Мой Aukro - Продано", - говорится в рекомендации онлайн-площадки.
"Если вы подозреваете, что это мошенничество, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами", - заключила компания.
Источник: novinky.cz
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