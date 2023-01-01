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Ресторан в Чехии, где отравились десятки людей, больше не откроется

Ресторан в Чехии, где отравились десятки людей, больше не откроется

Партнер рубрики:
Новости 420on
05 апреля
19:30
278
Владелица вьетнамского ресторана Chich food's, филиал которого в центре Градца Кралове за последние дни отравил десятки посетителей, на своей странице в Facebook извинилась за инцидент. При этом она заявила, что ресторан в этом месте уже больше не откроется.

Ресторан в Чехии, где отравились десятки людей, больше не откроется

«Филиал на Велке намести никогда не откроется, но я бы не хотела, чтобы это затронуло другие наши филиалы», — сказала она. У ее компании до сих пор есть филиалы в Яромерже и Костелеце-над-Орлицей. Она указала, что в них работают другие повара и другие управляющие.

«Пожалуйста, не бойтесь ходить в эти два филиала… Там гигиенические меры соблюдаются. То, что произошло в Градце Кралове, касается только Градца», — добавила она.

На данный момент тесты показали наличие сальмонеллы у 38 человек. При этом число людей, зараженных опасным заболеванием, продолжает расти. В среду гигиенисты зафиксировали проблемы с пищеварением, связанные с диареей, рвотой и повышенной температурой, в общей сложности у 89 посетителей. Люди, по-видимому, заразились от вьетнамского арахисового соуса.

Источник: novinky.cz

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