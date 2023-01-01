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В Чехии суд отправил мать за решетку, потому что ее дети не ходили в школу

В Чехии суд отправил мать за решетку, потому что ее дети не ходили в школу

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Новости 420on
06 апреля
14:40
775
При этом на заседание женщина не явилась и сообщила адвокату, что заблудилась по дороге. Суд не стал дожидаться появления матери и рассмотрел дело в ее отсутствие.

В Чехии суд отправил мать за решетку, потому что ее дети не ходили в школу

Суд в Брно отправил мать, чьи дети не ходили в школу без уважительной причины, на восемь месяцев в тюрьму. У детей 9, 10 и 12 лет были проблемы с учебой сначала в Брно, где они жили с матерью, а затем в Простейове, куда семья переехала в прошлом году. Начальная школа Брно напрасно предупреждала мать о том, что у детей растет число пропусков занятий без уважительной причины.

После первого судебного разбирательства ничего не изменилось, несмотря на то что женщина находилась на испытательном сроке за создание угрозы воспитанию ребенка, а также за угрозы должностному лицу. Более того, ситуация не улучшилась даже после того, как дети и их мать переехали в Простейов. «У детей было много пропусков занятий. При этом причин, по которым дети не могли ходить в школу, не было. Подсудимая была неоднократно предупреждена школой и отделом социально-правовой защиты детей, но не проявляла стремления что-то предпринять в сложившейся ситуации», — говорится в материалах суда.

Районный суд Простейова приговорил мать к восьми месяцам лишения свободы. Однако женщина с этим решением не согласилась и обратилась в областной суд в Брно. При этом на заседание она не явилась и сообщила адвокату, что заблудилась по дороге, а сейчас якобы сидит в такси и уже едет в суд. Но судебный сенат во главе с Моникой Станичковой не стал дожидаться появления женщины и начал рассматривать дело в ее отсутствие.

«Никакого преступления не было, клиент вообще не должен привлекаться к уголовной ответственности. Все трое детей, которые обязаны посещать школу, теперь ходят в школу регулярно, и ни один из них не пропускает занятия без уважительной причины. Моя клиентка действительно не намерена пренебрегать воспитанием своих детей и приняла близко к сердцу то, за что ее критиковали», — заявил адвокат.

Когда был оглашен приговор, мать уже приехала и смогла услышать, что ее апелляция была отклонена. Апелляционная коллегия напомнила доводы суда первой инстанции, согласно которым уже нельзя было назначить иное наказание, кроме лишения свободы. Женщина совершила проступок на испытательном сроке, денежный штраф был невозможен с учетом ее социальных обстоятельств, и женщина не пошла на сотрудничество, даже когда рассматривалась возможность домашнего ареста.

Источник: novinky.cz

 



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