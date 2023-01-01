В Чехии в этом году откроют 15 километров автомагистралей, у правительства большие планы

Один из участков, строительство которого начнется в этом году, — завершение трассы D11 от границы с Польшей до Трутнова.

В этом году в Чехии будет открыто 15 км новых дорог и достроено еще 105 км. Кроме того, будет построено 18 км дорог первого класса. По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), в 2024 году может быть открыто до 118 км новых автомагистралей.

Один из участков, строительство которого начнется в этом году, — завершение трассы D11 от границы с Польшей до Трутнова. Если поляки закончат трассу на своей территории в 2024 году, то ведущий из Чехии участок должен быть закончен двумя годами позже.

В этом году начнут строительство и других участков трасс D35 и D55. С начала года уже началось строительство нескольких отрезков D6.

«Строительные работы не прекращались полностью даже зимой, и благодаря этому нам удается следовать графику строительства», — добавил Радек Матл, руководитель ŘSD.

Всего должно быть реализовано более 260 км дорог, в том числе 158 км автомагистралей и 107 км дорог первого класса, на которые выделено 65 млрд крон.

В этом году будут открыты только участки на D48 и D7, и, по словам Купки, к 2033 году сеть внутренних автомобильных дорог должна быть завершена в базовом виде. Перспективу строительства на ближайшие 10 лет министр намерен представить правительству уже в этом году.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook