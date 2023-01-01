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Доверие чехов к правительству упало

Доверие чехов к правительству упало

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Новости 420on
07 апреля
09:55
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Уровень доверия чехов к правительству, сенату и местному самоуправлению снизился в феврале и марте этого года по сравнению с началом года. Это следует из опроса Центра изучения общественного мнения Академии наук Чехии (CVVM).

Доверие чехов к правительству упало

Из конституционных институтов наибольшее доверие люди продолжают выражать мэрам и муниципальным советам, которым доверяет около двух третей населения страны. На этот раз президент не был включен в анкету, поскольку опрос проводился в момент смены главы государства.

Тот же уровень доверия, что и в опросе, проводившемся с ноября прошлого года по январь этого, в новом опросе сохранился только у депутатов, которым доверяют 33% населения. Та же доля людей сейчас выражает доверие правительству, которое лишь немного ухудшилось по сравнению с предыдущим опросом - на один процентный пункт.

По другим конституционным институтам падение доверия по сравнению с предыдущим опросом было более существенным — на 4-9 процентных пунктов. Больше всего пострадали областные советы: доверие к ним  упало с 55% до 46%. Аналогичная ситуация и с губернаторами, уровень доверия к которым снизился с 53% до 45%. Сейчас доверие Сенату выражают 36% респондентов по сравнению с 41% в начале года.

65% чехов в настоящее время доверяют мэрам и муниципальным представителям. Со времени последнего опроса доверие к мэрам снизилось на шесть процентных пунктов, а к муниципальным советам — на четыре процентных пункта.

Доверие к правительству и парламенту чаще выражают люди с более высоким уровнем жизни и высшим образованием. Уровень доверия к правительству, депутатам и сенаторам зачастую ниже, например, среди пожилых людей, а также среди сторонников левых.

Несмотря на снижение доверия к политикам практически на всех уровнях политического представительства, удовлетворенность населения Чехии политической ситуацией возросла. В прошлом опросе им были довольны 16% людей, а сейчас — 19%. Доля нейтральных ответов также увеличилась с 23 до 26%, то есть людей, которые не удовлетворены и не недовольны. Наоборот, доля недовольных политической ситуацией снизилась с 59 до 53%.

В нынешнем опросе, по сравнению с предыдущими, люди не комментировали президента. Опрос в основном проводился в феврале и первых неделях марта, т.е. после избрания нового президента Петра Павла, но по большей части до его вступления в должность. В опросе принял участие 861 житель Чехии старше 15 лет.

Источник: novinky.cz

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