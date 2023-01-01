Цены на энергию в Чехии продолжают падать

Поставщики энергии в Чехии продолжают снижать цены. Centropol разработал новый прейскурант на газ, который предлагает новым и существующим клиентам фиксированную цену на полтора года со средней ценой 1910 крон без учета НДС за мегаватт-час (МВтч) потребляемого газа. Это почти на четверть ниже установленного правительством потолка в 2500 крон без учета НДС.

Об этом Centropol сообщил в пресс-релизе в четверг, сообщив, что новые цены начнут действовать с 13 апреля.

Новый продукт FIXNÁ на 1,5 года копирует в своем названии, а значит и сроке фиксации, предложение Centropol двухнедельной давности на поставку электроэнергии, которое поставщик предлагает по цене на 16% ниже государственного потолка.

Цена на газ теперь снижена еще более значительно по сравнению с государственным лимитом, почти на четверть. Домохозяйство, которое использует газ не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, будет платить 1 906 крон без НДС (2 306 крон с НДС) за один МВтч. К сумме должны быть добавлены фиксированная месячная заработная плата (в зависимости от потребления от 50 до 105 крон без НДС) и комиссионные сборы.

«Мы выполняем свое публичное обещание, что будем оперативно снижать цены для конечных потребителей в зависимости от развития оптовых рынков. Мы дополняем наш продуктовый портфель новым продуктом фиксированного газоснабжения сроком на 1,5 года, который в настоящее время является одним из самых дешевых новых продуктов в Чешской Республике», — сказал Йиржи Матоушек, член совета директоров и директор по маркетингу Centropol.

В последние недели поставщики соревнуются, кто сможет предложить покупателям более выгодные условия поставки электроэнергии и газа. Пока самые дешевые прайс-листы с годовой фиксацией опубликовал на прошлой неделе поставщик E.ON. Компания установила цену на электроэнергию в базовом тарифе распределения D02d на уровне 3725 крон без НДС за МВтч, т.е. более чем на одну тысячную ниже государственного потолка. Он даже предлагает газ домохозяйствам, которые отапливают его, по цене чуть менее 1300 крон без НДС за МВтч, что на 1200 крон меньше потолка.

Помимо газа Centropol также предлагает новый тариф на электроэнергию, что особенно подходит владельцам коттеджей. Это продукт с двухлетней фиксацией по цене 4 290 крон/МВтч электроэнергии без НДС и фиксированной месячной заработной платой всего 45 крон без НДС.

«Продукт МИНИ на два года предназначен для точек потребления с потреблением электроэнергии до 1,2 МВтч, т.е. специально для коттеджей, коттеджей и других подобных объектов, и действует на все тарифы распределения. Условием заказа продукта является отправка годового отчета по электронной почте и безналичная оплата переплаты», — пояснил Матушек.

У Centropol на февраль текущего года было 220 тыс. потребителей электроэнергии, газ поставлен 71 тыс. потребителей.

Источник: novinky.cz

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