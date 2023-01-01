«Сегодня мы не умрем, вертолет должен прибыть в течение часа», — это были слова Келлнера после крушения вертолета

​Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб вместе с тремя другими мужчинами в результате трагической аварии вертолета на Аляске в 2021 году. Ранее сообщалось, что Келлнер выжил в авиакатастрофе, но скончался до прибытия спасателей. Трейси Кнутсон, адвокат единственного выжившего, сноубордиста Дэвида Хорвата, сообщила Anchorage Daily News, что Келлнер заверял своего друга после аварии, что они не умрут и что спасатели скоро будут на месте.

«Они говорили по-чешски и говорили друг другу: не волнуйтесь, сегодня мы не умрем на этой горе. Они должны прилететь за нами в течение часа», — цитирует Натсона Anchorage Daily News.

Келлнер прожил около двух часов после крушения. Однако прибытие спасателей затянулось из-за сбоев компании, эксплуатировавшей машину. В центр, куда направляются спасатели Национальной гвардии Аляски, поступило сообщение о неисправности вертолета более чем через 2,5 часа после крушения. По данным издания, помощь прибыла примерно через пять часов.

Вертолет разбился возле ледника Кник вскоре после маневрирования над хребтом. Машина не поднялась достаточно высоко и не попала в пик, на который должна была приземлиться. По версии следствия, он был на 3-4,5 метра ниже необходимого уровня и вместо приземления врезался в скальный массив на высоте 1828 метров. Ударившись о скалу, вертолет откатился вниз по склону примерно на 244–274 метра.

Келлнер был жив после крушения вертолета, он умер в ожидании спасателей. Вместе с Келлнером в аварии погибли сноубордист Бенджамин Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманами, а также пилот Закари Рассел. Выжил только сноубордист Давид Хорват. Как и Келлнер, Хармс также пережил аварию и умер от полученных травм раньше Келлнера.

Несколько дней назад жена погибшего чешского миллиардера Рената Келлнерова обратилась в суд на Аляске с просьбой расследовать аварию. Через иск он хочет добиться расследования возможных ошибок авиакомпании, эксплуатировавшей вертолет, а также возможных ошибочных действий других субъектов, участвовавших в спасательных работах.

Источник: novinky.cz

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